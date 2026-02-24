© Tchad : fontière fermée avec le Soudan, les raisons

Au Tchad, le gouvernement s’est rassemblé en « réunion extraordinaire de sécurité » ce lundi 23 février 2026. Il a donc décidé de la fermeture de sa frontière avec le Soudan de manière « stricte et immédiate », selon le ministre de la Communication. La décision intervient après des « incursions répétées » sur le sol tchadien, notamment à la suite des combats entre les FSR et les Forces conjointes, alliées de l’armée régulière soudanaise, menés depuis samedi 21 février à Tina, une ville soudanaise frontalière.

Frontière fermée entre le Tchad et le Soudan, on en sait plus

Samedi dernier, les paramilitaires soudanais ont revendiqué la prise de Tina, dans le nord du Darfour, à la frontière avec le Tchad. Les Forces de soutien rapide (FSR) l’ont annoncé sur leur chaîne Telegram. Des combattants ont même célébré cette avancée en vidéo sous une banderole affichant le nom de la ville.

Les combats à Tina de samedi dernier se sont étendus jusqu’à Tiné, au Tchad. D’après une source locale, les milices FSR ont attaqué un poste avancé de l’armée tchadienne alors qu’ils poursuivaient des Toroboros tentant de se réfugier sur le sol tchadien. Une énième incursion qui a fait de nombreux victimes. Des soldats et des civils ont été tués. La frontière a donc été fermée pour « prévenir les risques d’extension du conflit soudanais » au Tchad.

« Les forces belligérantes au Soudan, depuis quelque temps, violent l’intangibilité du territoire tchadien. Cela met à mal la sécurité de notre territoire. Nous sommes un État jaloux de sa souveraineté, qui ne peut accepter continuellement cette violation de son territoire. Nous exprimons notre droit en tant qu’État souverain, au nom du droit international, de poursuivre tout assaillant qui viendrait violer les frontières du Tchad, mettre à mal la cohésion entre les Tchadiens, tuer des Tchadiens. Car il faut rappeler que, dans ces incursions, il y a des morts parmi les forces de défense et de sécurité du Tchad et aussi parmi les civils du Tchad », a annoncé Gassim Chérif, ministre tchadien de la Communication et porte-parole du gouvernement.

Toutefois, la frontière reste ouverte aux réfugiés soudanais souhaitant regagner le Tchad et les activités humanitaires se poursuivent sans entrave.