Libye : Saïf al-Islam Kadhafi inhumé devant des miliers de partisans

La Libye a rendu ses derniers hommages à Saïf al-Islam Kadhafi, fils de Mouammar Kadhafi ce vendredi 6 février 2026. Il avait été assassiné le mardi 3 février à Zintan. La cérémonie a eu lieu à Bani Walid, ville de l’Ouest libyen, située à 170 km au sud de Tripoli. Des milliers de personnes ont participé aux obsèques sous haute surveillance sécuritaire.

Libye : Saïf al-Islam Kadhafi inhumé

Entouré d’une foule compacte, le corps sans vie de Saïf al-Islam Kadhafi a été inhumé après la prière du vendredi à Bani Walid, à côté de son frère Khamis et de son grand-père à Bani Walid. Selon les informations de RFI, seuls les membres de sa famille et les proches ont été autorisés à entrer au cimetière pour lui rendre un dernier hommage.

Des milliers de Libyens étaient présents pour un dernier adieu à Saïf al-Islam Kadhafii qui incarnait pour eux l’espoir de sauver un pays divisé et qui sombre dans le chaos depuis 2011. Les drapeaux verts symbole du régime Kadhafi ont été hissés par la foule. Des slogans saluant la mémoire de Kadhafi et maudissant l’Otan ont été scandés.

Ses trois frères et sa sœur qui vivent tous en exil et qui craignent pour leur sécurité étaient absents. Ils n’ont pas souhaité la présence de personnalités politiques à la cérémonie.

Pour Saadi Kadhafi, l’un de ses frères, ces funérailles sont comme un sondage sur la popularité de Saïf al-Islam : « Mort, il a gagné les élections », a-t-il écrit sur son compte X. « Les funérailles du siècle… les plus grandes de l’histoire libyenne ! Louange à Dieu, Saïf al-Islam, tu as remporté les élections même après ta mort ! C’est un référendum national… Ô Dieu, fais de la Libye un pays sûr et réconcilie les Libyens », a écrit Saadi Kadhafi sur X.



