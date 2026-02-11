Zimbabwe : le gouvernement approuve la prolongation du mandat présidentiel

Zimbabwe : le gouvernement approuve la prolongation du mandat présidentiel
Au Zimbabwe, le gouvernement a approuvé ce mardi 10 février 2026, un projet de large réforme constitutionnelle. Ce projet vise à prolonger le mandat du président de deux années supplémentaires. Au pouvoir depuis 2017, Emmerson Mnangagwa va donc quitter le pouvoir en 2030.

Selon un communiqué officiel diffusé après sa présentation en conseil des ministres, le gouvernement du Zimbabwe a approuvé ce mardi, un projet de large réforme constitutionnelle. Le mandat du président va être prolongé de deux années supplémentaires.

Au pouvoir depuis 45 ans dans ce pays d’Afrique australe, le parti Zanu-PF avait voté en octobre dernier une résolution pour étendre de 2028 à 2030 le mandat du président Emmerson Mnangagwa (au pouvoir depuis 2017), qui ne peut se représenter après deux exercices. La réforme prévoit également l’élection du président par le parlement plutôt qu’au suffrage direct. Ce changement implique un transfert significatif de la légitimité électorale vers l’assemblée nationale.

Le projet doit désormais être soumis au vote des députés. Par ailleurs, au Zimbabwe, le Zanu-PF détient au parlement la majorité qualificative de deux tiers. Ceci vient augmenter fortement les chances d’adoption de la réforme. Si les députés l’approuvent, la constitution sera remaniée conformément aux dispositions proposées par l’exécutif.

Au pays, la perspective d’une telle refonte institutionnelle suscite des interrogations sur l’avenir du paysage politique zimbabwéen. Elle interroge bien également sur la manière dont seront désormais définis et contrôlés les mandats présidentiels au Zimbabwe.

