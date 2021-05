Emma Dobré PROD lance le concours "La Voix des Étoiles" acte 2

Emma Dobré, la célèbre productrice de Kerozen DJ, lance la deuxième édition de « La Voix des Étoiles ». Ce concours de chant va de nouveau attirer vers Abidjan les meilleures voix de Côte d’Ivoire, des pays voisins ou même d’Europe et des USA. Si la production limite pour cette édition la prise en charge des candidats au niveau de la Côte d’Ivoire, elle ne ferme pas la porte aux talents qui pourraient arriver des autres pays.

La Voix des Étoiles d' Emma Dobré, qui sera le prochain "Kerozen" ?

Le samedi 24 avril dernier, la productrice Emma Dobré s’était présentée devant les journalistes pour évoquer la deuxième édition de « La Voix des Étoiles ». Ce concours récompense son vainqueur d'une production dirigée par la célèbre maison « Emma Dobré Prod » qui a fait le succès de Kerozen DJ. Après la conférence de presse, des spots publicitaires et des affiches pour informer les candidats, ont été confectionnés.

Désormais, les chanteuses et chanteurs n’ont plus qu’à envoyer leurs vidéos pour participer au célèbre concours de chant. « Emma Dobré Prod » démarre en vitesse puisque dès le 22 mai prochain, le casting sera lancé. Sur les 5000 vidéos espérées, seules 200 seront retenues à la date du 24 mai 2021. De ce petit monde, seulement 20 personnes pourront intégrer la villa. En effet, les 20 candidats retenus cohabiteront dans une grande villa de 5 pièces du côté de la Riviera.

Pendant leur séjour dans la villa, les candidats seront coachés par des professionnels. Dans cette expérience digne des plus grandes télé-réalités, le public verra émerger sous ses yeux les possibles prochaines icônes de la musique ivoirienne et africaine. C’est par groupe de 4 personnes que les candidats et candidates seront logés dans les chambres de cette immense villa. Tous les frais de séjours des pensionnaires seront à la charge de la production.

La finale prévue pour le 7 août 2021

L’équipe de production a l’intention de rendre une petite visite à la famille de chaque participant retenu pour se présenter à elle et recueillir l’accord des parents de candidats mineurs. Cette visite est prévue autour du 27 mai, soit 5 jours après le casting. Le programme se déroule jusqu’au 7 juin, date d’entrée de tous les candidats à la villa.

Le premier battle entre les candidats de « La Voix des Étoiles » 2021 se tiendra le 3 juillet. Seuls 11 candidats retourneront à la villa. Une demi-finale se tiendra ensuite le 17 juillet et elle ne retiendra que 4 candidats. Ces derniers s’affronteront le 7 août 2021, jour de la finale. C’est à l’issue de cette finale que l'on connaitra l'Étoile de l’édition 2021.

Emma Dobré Prod et IvoireTv lui feront signer un contrat de production. Plusieurs cadeaux et un chèque sont prévus pour l'élu. Les numéros de mobile auxquels envoyer les vidéos de participation : +225 01 51 24 22 09