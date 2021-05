Que se passe-t-il entre Damana Pickass et Chris Yapi ?

Chris Yapi a-t-il volontairement entamé une campagne de désinformation de Damana Pickass ? Dans une publication sur Twitter, ce profil a prêté des propos au vice-président du Front populaire ivoirien (FPI) tout fraichement rentré d'exil. La publication a suscité un levier de boucliers de la part des partisans du proche de Laurent Gbagbo.

Damana Pickass recadre Chris Yapi

Après une dizaine d'années en exil, Damana Pickass, Koudou Jeannette et Justin Katina Koné sont rentrés en Côte d'Ivoire le vendredi 30 avril 2021. En provenance du Ghana, ces deux cadres du Front populaire ivoirien (FPI) ont foulé le sol ivoirien sous le regard de cadres du parti fondé par Laurent Gbagbo. Michel Gbagbo et Konaté Navigué ont accueilli leurs camarades.

Selon l'avatar Chris Yapi, Damana Adia Pickass, longtemps resté loin de la terre de ses ancêtres, n'est pas disposé à collaborer avec le pouvoir d'Alassane Ouattara. Il a rapporté des propos qu'aurait tenus le vice-président du parti à la rose. "L’étranger Ouattara a tenté d’empoisonner Gbagbo à Korhogo ! Mais avant il a tenté de le tuer par des bombardements horribles dans résidence» Pickass annonce que nous serons libérés bientôt. On dirait que les choses sérieuses vont commencer", a écrit Chris Yapi sur son compte Twitter.

Il ajoute même que "si Damana Pickass était en CI avant l’élection présidentielle de 2020, Alassane Ouattara aurait fui le pays car son discours tranche avec la mollesse de Assoa Adou et autres....et la CI serait libre.

Cette publication de Chris Yapi n'a pas été appréciée par les proches de l'ex-membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). Ils ont publiquement recadré l'avatar le plus célèbre de Côte d'Ivoire. A en croire un internaute, "Damana Adia Pickass n'est pas un homme à intimider ni à bâillonner. Par conséquent, la désinformation, l'intoxication et la manipulation mises en oeuvre par les officines du RDR et ses relais essuieront des déconvenues les unes après les autres".

Par ailleurs, il a été demandé à toutes les personnes qui retranscrivent les propos de Damana Pickass durant ses tournées de le faire fidèlement. Que gagne Chris Yapi à transformer les dires du vice-président du FPI ?