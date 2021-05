France : Covid-19, Emmanuel Macron sonne l'alarme de la vaccination

Les chiffres de contamination à la Covid-19 sont très alarmants en France. Pour donc éviter l'hécatombe, le président français, Emmanuel Macron, appelle ses compatriotes à se faire vacciner illico. Surtout ceux dont l'âge est supérieur ou égal à 50 ans.

Vaccination contre la Covid-19 : La campagne tous azimuts de Emmanuel Macron

À la date du mercredi 5 mai 2021, la situation épidémiologie en France fait état de 79 364 décès sont survenus dans les hôpitaux français, et 346 184 personnes ont pu retourner à leur domicile, selon Ouest France. Le confrère poursuit par ailleurs en indiquant que 27 686 personnes étaient hospitalisées dans l'Hexagone, dont 5 402 en réanimation.

Devant ce tableau de bord on ne peut plus alarmant, Emmanuel Macron a pris la situation à bras le corps afin de casser la chaîne de contamination du coronavirus et permettre à ses compatriotes de vivre pleinement leur vie. Aussi, le locataire de l'Élysée a annoncé, dans un entretien à la presse régionale, un déconfinement en quatre étapes progressives, du 3 mai au 30 juin. Déconfinement subordonné toutefois à la situation sanitaire dans chaque département.

- Première étape : 3 mai 2021 : Fin des attestations de journée et des restrictions de déplacement.

- Deuxième étape : 19 mai 2021: Couvre-feu repoussé à 21h et réouverture des commerces, terrasses, musées, salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées.

- Troisième étape : 9 juin 2021: Couvre-feu à 23h et réouverture des cafés et restaurants en intérieur et des salles de sport. Assouplissement du télétravail, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises.

- Et enfin, la quatrième étape : 30 juin 2021 : Fin du couvre-feu.

Pour donc arriver à ce résultat, le président Macron s'est lancé dans une véritable campagne de sensibilisation de la vaccination contre la Covid-19.

« Vous avez 50 ans ou plus : prenez rendez-vous dès demain sur http://santé.fr pour vous faire vacciner à partir du 10 mai. Parlez-en à vos proches.

Aucun créneau ne doit être perdu. À partir du 12 mai, les rendez-vous qui n’auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires, sans condition.

Vacciner le jour. Vacciner la nuit. Vacciner le week-end. Vacciner les jours fériés. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ne comptent pas leurs heures pour sauver des vies. Car c’est bien de cela qu’il s’agit », a tweeté le chef d'État français.