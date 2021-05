Gadji Celi met fin à son exil : Comment Eunice Zunon l'a convaincu

Dans une vidéo publiée sur la toile, Gadji Celi a annoncé la fin de son exil parisien. L'ancien président du conseil d'administration BURIDA (Bureau ivoirien du droit d'auteur) a été convaincu par une belle dame. De qui s'agit-il ?

Fin d'exil pour Gadji Celi

À la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), le 11 avril 2011, plusieurs de ses proches ont pris le chemin de l'exil. Gadji Celi fait partie de ces nombreux Ivoiriens qui ont atterri au Ghana avant de s'envoler pour l'Europe. L'ex-président du conseil d'administration (PCA) du Bureau ivoirien du droit d'auteur (BURIDA) s'est établi en France.

"Je ne peux pas choisir de m’exiler pour mon propre plaisir. Moi, j’étais en France lorsque je jouais encore au football, quand j’ai eu ma carte de résident pour une durée de dix ans. Je suis retourné au pays parce que la Côte d’Ivoire, c’est ma vie. J’aime mon pays. Je suis venu en exil parce qu’il y avait une insécurité totale après la crise postélectorale en Côte d’Ivoire", a confié Gadji Celi qui se disait menacé de mort.

L'ex-footballeur ivoirien avait été annoncé à Abidjan le 8 novembre 2012, après des tractations menées par le leader de Magic System, ASalfo. Mais les choses ne sont pas déroulées comme prévu. L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire n'a pu regagner son pays. Ce n'était que partie remise.

À l'occasion du concert de Claire Bahi devant se dérouler le 30 août 2019, Gadji Celi avait assuré qu'il rentrait à Abidjan pour prendre part au spectacle. Malheureusement, Arafat DJ décède et le concert de la "Première dame" du couper décaler est reporté. Le "King" ne rentre pas non plus.

Des années plus tard, Gadji Celi officialise son comeback sur la terre de ses ancêtres. À travers une vidéo diffusée sur la toile, le chanteur ivoirien fait comprendre qu'il arrive pour répondre à l'invitation d'Eunice Zunon. "Je fais cette vidéo pour vous inviter le 21 mai à 19 heures. Il y a un événement énorme. La grande Eunice Zunon ! Elle m'a appelé ; elle m'a invité ; elle a insisté. Vous savez qu'on est en train de rentrer. J'ai décidé de venir. Je serai là-bas. Soyez là ! Gadji Celi vient", a dit l'ancien joueur de l'Asec Mimosa. Cette fois sera-t-elle la bonne pour l'auteur de la chanson "Femme de feu" ?