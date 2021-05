Tunisie : la covid en puissance, vers un confinement général ?

La Tunisie connait actuellement une montée en puissance de la covid -19. Le pays est frappé par une 3e vague de la maladie à coronavirus.les autorités tunisiennes envisageront-elles un confinement général ?

Pas de confinement général en Tunisie

Depuis le 29 avril 2021, les chiffres fournis par le ministère tunisien de la Santé inquiète. En effet, les autorités de la Tunisie annoncent 119 décès causés par la maladie à coronavirus. Selon nos confrères de Webdo, en treize mois, ce sont plus de 10 000 Tunisiens qui ont péri. La situation ne s'est pas améliorée depuis le début du jeûne musulman. Par ailleurs, La Presse fait savoir que le pays devance l'Inde et est compté parmi les pays ayant les pires scores de décès dus à la covid -19.

Jalel Mestiri, rédacteur en chef dudit journal, pense que les décisions prises dans la lutte contre la maladie à coronavirus donnent l'impression d'être insuffisantes par manque de vision. "Après plus d’une année de cohabitation avec le virus, on ne parvient toujours pas à régler le curseur sur les résultats auxquels on aspire", déplore le journaliste tunisien.

Pendant ce temps, la commission nationale de coordination et de suivi des programmes de lutte contre le coronavirus et la commission nationale de lutte contre le coronavirus multiplie les séances de travail afin de prendre les bonnes décisions pour freiner la pandémie.

De nouvelles mesures sont attendues dans la journée du vendredi 7 mai 2021, indique la présidence de la République de Tunisie. Il faut savoir que la commission scientifique de lutte contre le coronavirus est favorable à un confinement total pendant l'Aïd-El-Fitr. Pour sa part, le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mehdi, ne reconnait pas une lenteur dans les opérations de vaccination, assurant plutôt que le "le rythme de la vaccination est en accord avec les doses disponibles".