Les précisions de KKB sur la date du retour de Laurent Gbagbo

Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo est certes un acquis, mais son arrivée effective dans la capitale économique ivoirienne relève d'une équation à plusieurs inconnues. Tant les péripéties de ce voyage sont nombreuses. Le ministre Kouadio Konan Bertin vient toutefois de lever le voile sur la probable date de retour au bercail de l'ancien président ivoirien.

Laurent Gbagbo à Abidjan « quand tout sera prêt », selon KKB

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont définitivement été acquittés par la Chambre d'Appel de la Cour pénale internationale (CPI), lors de l'ultime audience tenue à La Haye, Le 31 mars dernier. En possession de ses deux passeports, ordinaire et diplomatique, l'ancien chef d'État ivoirien n'a qu'un seul souci, rentrer à Abidjan au plus tôt.

Le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) a pour ce faire dépêché Dr Assoa Adou auprès des autorités ivoiriennes afin de trouver un modus vivendi sur les modalités de son retour au pays.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, faut-il le rappeler, a clairement indiqué que ses compatriotes Gbagbo Laurent et Blé Goudé Charles peuvent rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent.

Le locataire de la Présidence ivoirienne a par ailleurs précisé que l'État ivoirien prend en charge les frais de transport de l'ancien président, ainsi que ceux de sa famille. Et ce, conformément à son statut d'ancien chef d'État.

Ceci dit, la date de retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo demeure toutefois une énigme. D'autant plus qu'un comité d'accueil a certes été mis en place. Mais à ce jour, aucun membre dudit comité, encore moins le premier cercle du Président Gbagbo, ne sont à même d'avancer une date de son retour.

Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, a cependant donné quelques indices sur ce qui pourrait être la date à laquelle Gbagbo foulera à nouveau le sol ivoirien après pus d'une décennie d'éloignement.

Recevant en audience, le jeudi 6 mai, Justin Koné Katinan, porte-parole de Gbagbo, et deux autres de ses compagnons d'exil, notamment Damana Pickass et Koudou Jeannette, soeur cadette de l'ex-chef d'État, KKB a annoncé que « les commissions techniques sont mises en place pour travailler sur la question » de l’arrivée de l’ex-président.

Poursuivant, l'ancien président des jeunes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), formation politique dirigée par l'ex-président Henri Konan Bédié, précise : « C’est quand on est prêt qu’on annonce la date d’arrivée. » Puis, il ajoute : « Ce retour, nous le souhaitons tous, parce que notre rêve est qu’il vienne consolider la paix sociale. Nous travaillons à ce que nous puissions réunir les conditions pour qu’il en soit ainsi. » Le ministre de la Réconciliation indique également qu'il entend s'assurer des conditions de sécurité de l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen, avant que cette date tant attendue soit fixée.