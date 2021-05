Mankono / Législatives partielles : Dosso Moussa se retire de la course

Dosso Moussa ne participera pas aux législatives partielles dans la circonscription électorale de Mankono commune. L'ancien ministre des Ressources animales et halieutiques a annoncé la nouvelle le vendredi 7 mai 2021 à travers un communiqué.

Dosso Moussa ne siègera pas à l'Assemblée nationale

Lors des législatives du samedi 6 mars 2021, Fofana Hassane a fait mordre la poussière à Dosso Moussa dans la circonscription électorale de Mankono commune. Le candidat indépendant a battu le représentant du parti au pouvoir, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le chef d'entreprise a obtenu 49,75 % des suffrages exprimés.

Malheureusement, après cette éclatante victoire, Fofana Hassane, le tout nouveau député élu de Mankono commune et sous-préfecture, n'a pas eu le temps de siéger à l'Assemblée nationale. Il est décédé le vendredi 2 avril 2021 des suites d'une courte maladie. Il faut noter qu'après avoir été élu candidat indépendant, le défunt avait rejoint le RHDP.

Dans ce cas de figure, la loi ivoirienne prévoit la reprise de l'élection législative dans la localité concernée. Le scrutin est prévu pour le 12 juin 2021. Mais contre toute attente, Dosso Moussa a décidé ne pas prendre part à la bataille électorale. "Le 6 mars dernier, j’ai sollicité le suffrage des électeurs de la circonscription électorale de Mankono commune lors de l’élection législative remportée par mon jeune frère Fofana Hassane. Malheureusement, avant même la session inaugurale de la deuxième législature de la troisième république, notre frère a été brutalement rappelé à Dieu. Une fois encore, je m’incline devant la mémoire de cette force montante de la politique dans le BÉRÉ, qu’il représentait", a déclaré l'ex-ministre de l'Emploi et de la Protection sociale dans un communiqué.

"Je tiens à remercier les populations de Mankono et du Béré pour la formidable aventure humaine qui nous a unis lors de la campagne passée et pour la délicate affection que mes parents m’ont toujours témoignée. Je souhaite une élection apaisée, conviviale et une très bonne campagne à tous les candidats", a conclu Dosso Moussa.