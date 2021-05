Coupures d’électricité: Le gouvernement annonce des mesures drastiques

En Côte d'Ivoire, de longues coupures d'électricité touchent depuis quelques semaines toutes les grandes villes du pays, en particulier la capitale économique, Abidjan, métropole d'environ 5 millions d'habitants.

Coupures d'électricité : La fourniture de l’électricité sera "rationnée" dans les ménages ivoiriens

La grogne monte. La Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) est pointée du doigt. Populations et Industriels se montrent de plus en plus préoccupés par cette situation qui peine à trouver solution. Entre justifications et actions, l' Etat tente tant bien que mal de rassurer.

La cause principale de cette situation de crise énergétique, le ministère de l' Energie l' attribue au bas niveau de l'eau des barrages dû à la faible pluviométrie et aux changements climatiques qui limitent la production hydroélectrique et une insuffisance de l'offre de gaz naturel qui limite la production thermique.

À cela, sont venus s'ajouter des pannes à la centrale thermique d'Azito d'Abidjan qui génère le tiers de l'électricité du pays. La production d’électricité ne suffit pas pour approvisionner l’ensemble de la demande sur le sol ivoirien.

La Côte d’Ivoire a donc décidé de réduire ses exportations d’électricité de 200 à 60 MegaWatts du fait de cette situation de rationnement, informe Thomas Camara, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.

"Le déficit va se résorber dans deux mois. Et même si rien n’est fait, l’équilibre va revenir. C’est juste une insuffisance de production de manière momentanée", a-t-il rassuré.

Le ministre Thomas Camara tient à préciser qu'il ne s'agit pas d'une situation de délestage, mais d'une situation de rationnement de l'électricité. Le gouvernement se donne trois mois pour régler définitivement le problème. Mais avant, des dispositions ont été prises pour amoindrir les souffrances des populations.

« La situation de rationnement prévoit 6 heures de coupure d’électricité par jour dans les ménages et devrait durer 3 mois avec un retour à la normale dans le mois de juillet », a indiqué le ministre au cours d’une conférence de presse tenue à son cabinet.

Le programme des coupures d'électricité, initié dans le cadre de ce rationnement annoncé, devrait être connu à compter du lundi 10 mai.

Les coupures se feront sur trois plages de six heures, à savoir de 6 h à 12 h ; de 12 h à 18 h et de 18 h à minuit. "La priorité sera donnée à ce que les coupures se fassent essentiellement la journée", précise Ahmadou Bakayoko, le Directeur général de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE).