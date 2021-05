Vitale s'explique sur son faux mariage avec l'arrangeur Momo Wang

La chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège alias Vitale, s'est expliquée sur son faux mariage avec l'arrangeur ivoirien Momo Wang.

Vitale: ''Sans buzz, ta chanson n'ira pas loin''

Le mariage entre la chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège, et l'arrangeur Momo Wang, n'était pas réel. Les baisers langoureux sur les plateaux télé, les nombreuses déclarations d'amour, n'étaient qu'un montage de toutes pièces, pour faire la promotion de la chanson ''Mon bébé'' de la belle Vitale.

La chanteuse a, elle-même, donné l'information dans un message posté sur les réseaux sociaux. « Nous sommes dans un mois sacré dont la repentance et le pardon sont fondamentaux, alors Je profite de ce mois pour annoncer officiellement à mes fans d’ici et d’ailleurs que momo wang et vitale, c’était juste pour le projet #MON_BÉBÉ. Je voudrais par la suite m’excuser sincèrement auprès de mes fans et toutes autres personnes que cette information pourrait choquer», a écrit Vitale sur Instagram

Sévèrement critiquée après ses aveux, Vitale a apporté un peu plus de précisions dans un entretien avec le général Makosso Camille. Elle a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un buzz tout en donnant les raisons qui l'ont motivée.

'' Depuis un moment, on a constaté qu'il faut les buzz pour booster les artistes, surtout au niveau du Coupé décalé. Regardez mes précédentes chansons, c'était sans buzz, mais allez y voir le nombre de vues sur YouTube. Tu peux faire une belle chanson avec toute la belle voix que tu as, mais s'il n'y a pas de buzz autour, la chanson n'ira pas loin... Aujourd’hui, si je suis sur toutes les scènes, c'est grâce à ça'', a-t-elle indiqué.

Puis Vitale d'ajouter: ''Vous savez, Vitale n'a pas de producteur. Je finance moi-même mes chansons et mes clips. C'est l'argent de mes différentes prestations que j'utilise pour faire mes chansons, subvenir à mes mes besoins et à ceux de mon fils (...) Donc j'utilise mon intelligence''.

Quant au pasteur Makosso Camille, il a simplement été épaté par la stratégie de la chanteuse Coupé-décalé, Vitale. '' Tu as compris la vie, tu as compris comment réussir, comment utiliser l'esprit des gens et les amener à faire ce que tu veux. Dans l'esprit de la marmaille, on appelle cela l'esprit d'anticipation'', a-t-il soutenu.