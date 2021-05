Relance post-Covid-19 : Macron au secours des économies africaines

La crise sanitaire de la Covid-19 a fait s'effondrer de nombreuses économies à l'échelle planétaire. Emmanuel Macron, soucieux du bien-être financier de ses partenaires africains, les a conviés à un Sommet sur le financement des économies africaines. Ce Sommet 18 mai 2021, au Grand Palais Éphémère de l'Élysée.

Emmanuel Macron accueille une trentaine de chefs d'État et de Gouvernement d'Afrique

L'idée a germé, le 15 avril 2020, à suite de la diffusion d’une tribune de 18 dirigeants africains et européens au sujet d’une mobilisation de la communauté internationale afin d'affronter les conséquences de la crise sanitaire et économique causée en Afrique par la pandémie de la Covid-19.

Plus d'un an après, le président français, Emmanuel Macron, a convié au palais de l'Élysée une trentaine de chefs d’État et de Gouvernement et dirigeants, ainsi que des dirigeants d’organisations internationales en vue de de se passer le code pour la conduite à tenir à la suite de la pandémie du Coronavirus.

Il s'agit pour tous ces dirigeants de trouver des solutions nouvelles et ambitieuses pour que le continent africain puisse faire face à ce choc sans précédent, et permettre la relance économique, à l'instar d'autres continents.

Suivant un format hybride (à la fois en présentiel et en visio-conférence), ce sommet réunira tous les signataires de ladite tribune, ainsi que plusieurs autres chefs d’États africains, des membres du G7 et du G20.

Le programme complet du Sommet de l'Elysée

Le service de communication de l'Élysée a à cet effet publié le déroulé prévisionnel de ce Sommet, ainsi qu'il suit :

Lundi 17 mai

19H20 Arrivée des chefs d’État et de Gouvernement et des dirigeants d’organisations internationales participant au Sommet sur le financement des économies africaines.

Palais de l’Élysée

Cour ouverte

20H30 Dîner de travail.

Palais de l’Élysée

Hors presse

Mardi 18 mai

12H45 Arrivée du Président de la République au Grand Palais Éphémère.

Pool image, son et rédaction

13H00 Arrivée des chefs d’État et de Gouvernement et des dirigeants d’organisations internationales.

Grand Palais Éphémère

Pool image, son et rédaction

13H30 Séance plénière du Sommet sur le financement des économies africaines.

Grand Palais Éphémère

Tour image

- Session sur le financement et le traitement de la dette.

- Session sur le secteur privé africain.

Hors presse

18H00 Conférence de presse conjointe du Président de la République et de M. Felix TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l’Union africaine.

Grand Palais Éphémère

Pool image, son et rédaction

Retransmission en direct en salle de presse et sur le site internet de l’Élysée

Disposition à la presse :

Pour vous accréditer au Sommet sur le financement des économies africaines, dans la limite des places disponibles, merci de cliquer ici avant le vendredi 14 mai 2021 à 15h00.

En raison des mesures sanitaires, le nombre de places pour la presse est limité sur le lieu du sommet.

Un mail de confirmation vous sera envoyé avant le samedi 15 mai à 15h00 avec les informations logistiques complémentaires. Par conséquent, l’accès au lieu du sommet ne sera pas possible sans cette confirmation d’accréditation.

Une zone de duplex sera disponible à proximité du Grand Palais Éphémère.

La conférence de presse finale du Sommet sera diffusée sur le site internet de l’Élysée et sur les réseaux sociaux de la Présidence de la République. Une note détaillant les accès vous sera transmise en amont du Sommet.

Pour ceux ne l'ayant pas déjà fait, merci de bien vouloir transmettre un scan de votre carte de presse à [email protected]