Démission d'Alain Lobognon : Les précisions de Mamadou Traoré

À la suite de la démission d'Alain Lobognon du MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire), El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Kigbafori Soro, est monté au créneau. Ce soroiste a tenu à éclaircir la lanterne des partisans de l'ancien chef de la rébellion sur la décision prise par l'ex-député de Fresco.

Mamadou Traoré : "Il ne faudrait pas lui en vouloir"

Alain Lobognon n'est plus membre du MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire). L'ancien député de Fresco a officiellement annoncé sa démission de ce parti politique à travers un communiqué publié le vendredi 14 mai 2021.

"Le ministre Alain Lobognon a décidé de mettre fin à son engagement au sein du MVCI pour une volonté personnelle de disposer de sa totale liberté au moment où va s'ouvrir le procès devant le Tribunal criminel d'Abidjan où il comparaitra en compagnie des autres prévenus arrêtés le 23 décembre 2019", indique la note. L'ex-ministre des Sports et Loisirs a démissionné de "toutes les instances de ce parti auquel il était politiquement lié".

Toutefois, des partisans de Guillaume Soro tentent de savoir si Alain Lobognon demeure membre de Générations et peuples solidaires (GPS). Sur la question, El Hadj Mamadou Traoré a apporté des précisions. Pour lui, si l'actuel pensionnaire de la prison d'Agboville n'appartient plus au MVCI, il est clair qu'il ne fait plus partie de GPS.

"Il l'a d'ailleurs dit à travers son porte-parole avec qui je suis rentré en collusion il y a peu pour divergence d'opinion sur sa candidature à l'élection législative. Il veut être devant les juges le 19 mai sans l'habit d'aucune étiquette politique", a déclaré Mamadou Traoré dans une contribution publiée sur les réseaux sociaux.

Le pro-Soro saisit l'occasion pour demander aux soroistes de ne pas attaquer Alain Lobognon sur sa décision, car "ce n'est pas tout le monde qui supporte la prison avec stoïcisme". Mamadou Traoré estime que l'époux d'Amira Lobognon ne s'en est pas pris à son mentor dans sa déclaration.

Il serait donc inutile de lui lancer des piques. "Il fut un compagnon de longue date de Guillaume Soro. Et il fut l'un des derniers Mohicans de Guillaume Soro. Si au bout de la course, il tombe, il ne faut pas lui en vouloir", a-t-il fait observer.