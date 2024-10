Cinquante-quatre migrants béninois se retrouvent bloqués en Guinée équatoriale après l’échouement du bateau qui les transportait. Secourus par la gendarmerie, ils ont été pris en charge par les autorités à Bata et soutenus par la communauté béninoise résidant en Guinée équatoriale. Après plus de deux mois d’attente, ces migrants souhaitent retourner au pays et lancent un appel aux autorités béninoises.

SOS des migrants béninois bloqués en Guinée équatoriale

La première alerte avait été donnée en juillet dernier, lorsque des migrants béninois ont été secourus par la gendarmerie nationale de Guinée équatoriale à Bata, sur la côte continentale. Ils ont été retrouvés à bord d’un bateau naufragé avec d’autres victimes de diverses nationalités. Au total, la gendarmerie avait signalé 86 migrants. Ils ont passés près de 20 jours en mer, sans nourriture ni eau potable. Durant cette épreuve, certains d’entre eux ont perdu la vie. Ne pouvant conserver les corps des défunts, les survivants ont dû les jeter à la mer.

Selon le récit des survivants, ils ont été abandonnés par le conducteur de l’embarcation qui leur avait expliqué qu’il y avait une panne d’essence. Il était parti chercher du carburant et devait revenir, mais ils ne l’ont jamais revu. Livrés à eux-mêmes, leur sort a été dicté par les vents jusqu’à ce qu’ils soient secourus.

Parmi les 86 personnes secourues se trouvent 54 Béninois (25 hommes et 29 femmes), ainsi que des Togolais, des Nigériens, des Nigérians et des Burkinabé. Tous se dirigeaient vers le Gabon, selon leurs dires.

Concernant les 54 Béninois, le vice-président de la communauté béninoise en Guinée équatoriale a lancé un appel aux autorités pour venir en aide à ces migrants béninois. « On demande à nos autorités, précisément à notre président Patrice Talon de venir au secours de ces ressortissants béninois pour qu’ils retrouvent leur terre natale », a déclaré Gilbert Yisséssou Sagbo au Libre Express.