Le Bénin reçoit un financement de 30 milliards de francs CFA de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). Cette somme importante servira à moderniser le réseau routier, un pilier essentiel pour le développement économique du pays. L’approbation de ce prêt, le 26 mars 2025, marque une étape cruciale pour l’amélioration des infrastructures béninoises.

Ouidah-Hillacondji : un axe prioritaire

Le prêt de la BOAD finance partiellement le projet d’aménagement et de dédoublement de la route Ouidah-Hillacondji, un axe long de 58,5 km. La priorité se porte sur la construction d’une route à 2×2 voies entre Ouidah et Agonkanmey, avec des trottoirs de 3,5 m de chaque côté.

« La réalisation de ces travaux vise à contribuer au renforcement de l’intégration régionale et à la croissance des échanges intra régionaux », indique le compte rendu de la BOAD. Le projet promet de créer plus de 1 550 emplois directs et indirects, et d’apporter une valeur ajoutée indirecte et induite de plus de 11 101 millions FCFA par an. Les recettes fiscales indirectes et induites sont estimées à 300 millions FCFA par an. Un programme de reboisement compensatoire accompagne également le projet.

Un investissement régional

Le Bénin n’est pas le seul bénéficiaire des financements de la BOAD. 14 autres projets, répartis dans divers pays d’Afrique de l’Ouest, ont également reçu l’approbation de la banque. Le montant total des financements s’élève à 391,923 milliards FCFA.

La BOAD, à travers ces investissements, réaffirme son engagement pour le développement des infrastructures en Afrique de l’Ouest. Ces projets représentent un levier important pour la croissance économique et l’intégration régionale.