Akissi Delta, figure emblématique du cinéma africain, célèbre ce 5 mars son 65e anniversaire. À l’occasion, elle se confie sur son parcours, ses épreuves et son prochain livre, « Dieu a failli m’oublier », qui promet de révéler des aspects méconnus de sa vie.

Akissi Delta : “Dieu a failli m’oublier”, révélations sur son nouveau livre

Interrogée par Serge Pacôme sur ce qu’elle demanderait à Dieu si elle le rencontrait face à face, Akissi Delta répond sans détour : « Je lui demanderais pourquoi il a failli m’oublier. Oui, Dieu a failli m’oublier. C’est d’ailleurs le titre de mon livre qui sort très bientôt… » À travers cet ouvrage, la créatrice de la série culte “Ma Famille” promet une introspection sincère sur son parcours, ses souffrances et les injustices qu’elle a traversées.

Elle évoque notamment les litiges fonciers auxquels elle a été confrontée, une situation qu’elle pensait unique avant de réaliser qu’elle touchait de nombreuses personnes. Elle revient également sur les regards méprisants dont elle a été victime et sur ces “faveurs faites à certains et pas à d’autres”.

Avec ce témoignage poignant, Akissi Delta lève le voile sur les coulisses de son ascension et les défis qu’elle a dû surmonter pour s’imposer comme une référence incontournable du cinéma africain.