Avant même son investiture officielle à la Maison-Blanche, l’entourage de Donald Trump prend déjà des mesures pour concrétiser l’une de ses grandes promesses de campagne : mettre fin à la guerre en Ukraine.

Donald Trump s’attaque à la guerre en Ukraine : négociations secrètes pour une zone démilitarisée

L’entourage de Trump discute déjà d’une stratégie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, un dossier sur lequel il est très attendu. Selon le WSJ, l’équipe du nouveau président des États-Unis ne souhaite pas perdre de temps et a entamé des discussions sur la mise en place d’un plan visant à réunir la Russie et l’Ukraine autour de la table de négociations.

Dans les coulisses, des sources indiquent que Donald Trump pourrait proposer à l’Ukraine de s’engager à ne pas adhérer à l’OTAN pendant au moins 20 ans. En échange, les États-Unis continueraient de fournir des armes à Kiev, tandis qu’une zone démilitarisée serait instaurée le long de la ligne de front. Cependant, des questions se posent quant à la sécurisation de cette zone et à la responsabilité de son contrôle.

Pour le moment, il s’agit seulement de discussions et de propositions. Donald Trump et son équipe n’ont pas encore établi de méthode concrète pour mener à bien ce projet. Le nouveau président avait vivement critiqué la politique de Joe Biden, qu’il accuse d’avoir aggravé la crise entre la Russie et l’Ukraine.

Quant à la position de Moscou, la Russie ne rejette pas la volonté de Donald Trump de jouer un rôle de médiateur dans la crise, mais elle reste prudente. « Nous avons déjà déclaré que les États-Unis peuvent aider à mettre fin au conflit en Ukraine, mais cela ne peut évidemment pas se faire du jour au lendemain », a affirmé Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.