Prêt à embarquer pour les meilleures destinations touristiques d’Afrique ? Le top 10 des pays les plus touristiques en Afrique en 2024 vous donne des idées claires pour le choix de votre destination. Avec ses paysages dignes de cartes postales, ses trésors culturels et son histoire millénaire, l’Afrique réserve des surprises de taille ! Voici le top 10 des pays les plus touristiques en Afrique en 2024 avec un croisé de Lonely Africa et GhanaWeb.

Top 10 des pays les plus touristiques en Afrique en 2024

1. Égypte

Bienvenue au pays des pharaons ! Avec ses pyramides éternelles et son Nil majestueux, l’Égypte demeure l’un des pays les plus touristiques en Afrique. Qui pourrait résister à une balade à dos de chameau avec vue sur la Grande Pyramide ?

2. Maroc

Le Maroc est l’autre star des meilleures destinations touristiques d’Afrique. Entre le charme des médinas et les dunes de sable, il faut un minimum de self-control pour ne pas acheter tous les tapis de Marrakech. Conseil : venez affamé(e), la cuisine locale est un voyage à elle seule !

3. Tanzanie

Vous rêvez de rencontrer les Big Five ? La Tanzanie vous attend avec le Serengeti et le Kilimandjaro, sans oublier Zanzibar pour ceux qui préfèrent la plongée aux rugissements de lions. Où passer de meilleures vacances en Afrique qu’en contemplant les éléphants au coucher du soleil ?

4. Afrique du Sud

Direction le parc Kruger et la ville du Cap pour un concentré de nature et de culture. L’Afrique du Sud figure parmi les pays les plus touristiques en Afrique grâce à sa diversité – un jour safari, le lendemain dégustation de vins locaux.

5. Tunisie

La Tunisie charme avec ses plages de sable fin et ses ruines antiques. C’est l’une des meilleures destinations touristiques d’Afrique pour ceux qui veulent un mix de baignade et de visites culturelles, le tout saupoudré de soleil méditerranéen.

6. Algérie

Des oasis cachées du Sahara aux vestiges romains, l’Algérie est un secret bien gardé. Les amateurs de désert et de sites historiques ne seront pas déçus !

7. Zambie

Les chutes Victoria sont le clou du spectacle en Zambie, l’une des destinations les plus impressionnantes d’Afrique. Préparez-vous à un spectacle aquatique époustouflant, surtout si vous osez vous aventurer dans la Devil’s Pool.

8. Maurice

Avec ses plages paradisiaques, Maurice est la destination parfaite pour se détendre. Sable blanc, eau turquoise… on comprend vite pourquoi elle figure dans le top des meilleures destinations touristiques d’Afrique.

9. Éthiopie

Ceux qui veulent un plongeon dans l’histoire, direction l’Éthiopie. Ce pays riche en sites archéologiques est incontournable pour les férus de culture ancienne.

10. Cap-Vert

Enfin, le Cap-Vert et ses îles volcaniques offrent une ambiance détendue, idéale pour une escapade tropicale en toute simplicité.

Alors, où passer de meilleures vacances en Afrique ? La réponse se trouve dans ce top des pays les plus touristiques en Afrique ! Que ce soit pour l’aventure, la culture ou le farniente, l’Afrique vous attend les bras ouverts.