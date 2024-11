Au Burkina Faso, les forces combattantes ont porté un coup dur aux terroristes ce mercredi 6 novembre 2024. Les opérations ont eu lieu dans les provinces des Banwa, notamment à Priwé et Daboura.

Burkina Faso : plusieurs terroristes tués dans les Banwa

Les forces armées burkinabè, en collaboration avec les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ont mené une série d’opérations de grande envergure dans plusieurs localités du pays. Selon des sources sécuritaires, les forces de l’ordre ont traqué les terroristes jusqu’au cœur de leurs repaires.

En plus, grâce à une coordination efficace, elles ont réussi à neutraliser plusieurs individus et à mettre la main sur un important arsenal de guerre. Du matériel de combat a également été saisi.

Par ailleurs, ces succès témoignent de la détermination des forces de défense et de sécurité à sécuriser le territoire national et à protéger les populations civiles. Pour rappel, les opérations de ratissage se poursuivent afin d’assurer le retour définitif de la paix et de la sécurité.