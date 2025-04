Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, se prépare à accueillir la troisième édition du Festival Abidjan Capitale du Jazz, du 4 au 12 avril 2025. Cet événement vise à positionner la ville comme un carrefour culturel majeur, où le jazz, riche de son histoire et de son adaptabilité, s’entrelace harmonieusement avec les traditions africaines.

Cheick Tidiane Seck, Mary Anibal… La programmation exceptionnelle du Festival Abidjan Capitale du Jazz 2025

L’objectif de cette édition 2025 est de faire d’Abidjan une vitrine de la culture ivoirienne et une destination incontournable pour le jazz en Afrique de l’Ouest. L’événement ambitionne d’attirer acteurs culturels, mécènes et passionnés d’art, en proposant une expérience immersive où tradition et modernité cohabitent parfaitement.

Cette année, le festival met à l’honneur le Zaouli, une danse traditionnelle emblématique de la Côte d’Ivoire, classée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, sous le thème : « Le Zaouli : Héritage Culturel et Facteur de Cohésion Communautaire »

Une programmation d’exception

Le Festival Abidjan Capitale du Jazz 2025 accueillera des artistes de renom, parmi lesquels :

–Cheick Tidiane Seck (Mali) – Pianiste et légende du jazz africain

–Mary Anibal (Zimbabwe) – Chanteuse à la voix envoûtante

–Oswald Kouamé, Ayidissa et Jahelle Bonee (Côte d’Ivoire) – Talents locaux en pleine ascension

–Nativ Afrik Band et Rhemma (Ghana) – Fusion jazz et rythmes africains

Les temps forts du festival

–Samedi 5 avril – Concert de Cheick Tidiane Seck Palais de la Culture de Treichville 19h00

–Jeudi 10 avril – Concert « Women in Jazz » Sony Music Africa 19h00

Un festival porté par N’Zassa Group



Derrière cette initiative se trouve N’Zassa Group, une entreprise spécialisée dans la production musicale et l’organisation d’événements culturels, dirigée par Oswald Kouamé, musicien et percussionniste de renommée internationale. Son ambition est de faire du festival un rendez-vous majeur du jazz en Afrique francophone, favorisant les échanges entre artistes, professionnels et mélomanes.

Le Festival Abidjan Capitale du Jazz 2025 s’annonce comme un événement incontournable, offrant une plateforme unique où la richesse artistique locale rencontre les influences internationales.