Face aux embouteillages récurrents sur l’axe Marcory-Port-Bouët, principalement dus aux travaux en cours aux carrefours de Koumassi et Akwaba, le gouvernement ivoirien a annoncé une mesure pour améliorer la fluidité du trafic. Une troisième voie sera aménagée dans les deux sens du Boulevard Félix Houphouët-Boigny à Abidjan

Abidjan: une réponse aux difficultés des usagers

Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, a détaillé cette décision lors d’une visite de chantier. « Pour tous ceux qui quittent Marcory pour l’aéroport, actuellement il y a deux voies de circulation. Nous avons convenu qu’une voie supplémentaire soit créée, pour qu’on en ait trois. Trois voies pour aller dans le sens de l’aéroport, et trois autres de l’aéroport pour la ville », a-t-il expliqué.

Cette nouvelle configuration devrait permettre de soulager les usagers, même si les travaux en cours aux carrefours de Koumassi et Akwaba ne sont pas encore terminés. « Cela ne va pas supprimer les embouteillages, mais on pense qu’avec les dispositions que nous avons prises, la circulation va s’améliorer un tant soit peu », a nuancé le ministre.

Il est important de rappeler que la fin des travaux d’aménagement du carrefour Akwaba est prévue pour janvier 2025, et celle de la construction de l’échangeur du grand carrefour de Koumassi entre juillet et août 2025. Le Premier Ministre Robert Beugré Mambé avait d’ailleurs visité ces chantiers en novembre dernier, soulignant l’importance de ces infrastructures pour le développement de la ville.

Avec cette nouvelle voie sur le Boulevard FHB, couplée à l’achèvement progressif des travaux aux carrefours stratégiques, les autorités espèrent offrir aux Abidjannais une mobilité urbaine plus fluide et plus confortable.