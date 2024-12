La Banque Africaine de Développement (BAD) prévoit de construire à Abidjan un siège social ultramoderne, conçu pour améliorer le bien-être de son personnel. M. Akinwumi Adesina, président du groupe de la BAD, a officiellement reçu des mains de M. Adama Koné, doyen des membres des Conseils d’administration et représentant de la Côte d’Ivoire, le titre foncier du site destiné à accueillir ce nouveau bâtiment.

Une vision collective pour un siège moderne et innovant

La construction de ce siège social, doté des technologies de pointe, reflète une vision partagée par le groupe de la BAD. Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité le projet, qui vise à renforcer la présence de la Banque à Abidjan tout en offrant un environnement de travail optimal à ses équipes.

M. Akinwumi Adesina a salué cette décision, qui concrétise une aspiration portée depuis son élection à la présidence en 2015. « C’est un grand jour pour le Groupe de la Banque africaine de développement. Il marque la réalisation d’une vision que j’ai portée lors de mon élection : doter la Banque d’un siège à la hauteur de son rang à Abidjan. Cela reflète notre volonté commune d’améliorer nos opérations, le bien-être du personnel et des Conseils, tout en offrant une expérience professionnelle de classe mondiale et en renforçant la productivité de la Banque pour accélérer le développement de l’Afrique », a-t-il déclaré.

Une construction historique pour la BAD et l’Afrique

Le président a souligné l’importance historique de ce projet, non seulement pour la Banque, mais également pour la Côte d’Ivoire et le continent africain. « La construction sera historique pour le personnel de la Banque, pour la Banque elle-même, pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique. Cela envoie un message fort : la Banque africaine de développement, première institution financière du continent, mérite un siège à la hauteur de sa réputation mondiale », a ajouté M. Adesina.

Il a également exprimé sa gratitude envers le président de la Côte d’Ivoire et son gouvernement pour leur soutien indéfectible. « La décision prise aujourd’hui par nos Conseils d’administration témoigne de l’enracinement durable de la Banque en Côte d’Ivoire, notre maison, aujourd’hui et pour l’avenir. Nous comptons sur le soutien résolu du gouvernement ivoirien pour nous accompagner dans ce projet historique », a-t-il affirmé.

Un siège à la pointe de l’innovation

Le nouveau bâtiment viendra compléter le siège actuel, qui sera rénové. Il intégrera des technologies de pointe, notamment des dispositifs de sécurité avancés, et offrira des installations modernes pour accueillir actionnaires et parties prenantes. Ce projet s’inscrit également dans l’engagement de la BAD en faveur de la croissance verte, créant un environnement de travail à la fois durable et innovant.

Enfin, M. Adama Koné, administrateur représentant la Côte d’Ivoire, a remis à M. Adesina le titre foncier émis par le gouvernement ivoirien, marquant ainsi une étape clé dans la concrétisation de ce projet ambitieux.