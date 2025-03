Cest à travers une lettre ouverte publiée le 5 mars 2025 que la chanteuse camerounaise Chimène Ngoly a lancé un appel à l’aide. Elle accusait son mari de maltraitances conjugales et de faits graves. Selon ses déclarations, elle aurait financé une partie des frais de leur mariage et aidé son époux à obtenir ses papiers. Mais, en retour, elle affirme avoir été escroquée de 400 000 euros (soit plus de 260 millions de francs CFA) avant de subir des traitements inhumains de sa part.

Mariage, argent et abus : la vérité sur l’affaire explosive entre Chimène Ngoly et son époux

Des heures après la publication de cette lettre, le mari de Chimène Ngoly est sortie de silence. Il a réagi en livrant sa propre version des faits, prenant le contre-pied des accusations de sa femme. D’après lui, il serait en réalité la victime. Il affirme avoir fait venir Chimène Ngoly en France en 2023, après leur mariage facilité par leurs familles respectives. Leur relation remonterait à l’enfance, puisqu’ils se connaissent depuis l’âge de 10 ans.

Selon lui, c’est après son arrivée en France que son épouse aurait changé de comportement. Il l’accuse d’avoir mis en scène des altercations, appelant la police sous prétexte de violences pour le contraindre à céder à ses exigences. De plus, il affirme qu’elle aurait détourné huit mois de son salaire, alors qu’il ne pouvait pas encore ouvrir de compte bancaire en France.

Il évoque également des tensions intimes et psychologiques, accusant Chimène Ngoly d’avoir manipulé les faits. L’un des événements marquants qu’il rapporte est une intervention de la police, qui aurait été appelée à leur domicile lors d’un rapport intime. Il dénonce une volonté de le faire passer pour un psychopathe et un homme violent, alors qu’il se dit victime d’un piège monté de toutes pièces.

Cette affaire suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes se divisent entre soutien à Chimène Ngoly et remise en question de ses accusations.