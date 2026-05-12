Africa Forward : des militants anti-France arrêtés

Ce mardi 12 mai 2026, deuxième journée du sommet Africa Forward, des militants anti-France ont été interpellés. Selon les premières informations rapportées, ils ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de faire irruption dans les locaux du Centre de conférences internationale Kenyatta (KICC) qui abrite le sommet Africa Forward.

Kenya : la police disperse une manifestation organisée contre le sommet Africa Forward

Au cours d’une manifestation de protestation organisée ce mardi par des militants anti-France, plusieurs interpellations ont été opérées par les forces de sécurité kényanes. Pour maitriser la foule, elles ont d’abord fait usage de gaz lacrymogènes et de tirs en l’air pour disperser les manifestants. Le premier bilan fait état de 13 militants « anti-impérialistes » arrêtés et gardés au commissariat central de la police kényane.

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Dans le rang des manifestants interpellés, on retrouve des Britanniques, des Français, des Sud-Coréens, des Grecs et des Kenyans. Les manifestations expriment leur opposition à la tenue du sommet Africa Forward coorganisé par la France et le Kenya. Ils dénoncent une « ingérence étrangère » et scandent des slogans hostiles : « French Out of Africa » et « Stop the imperialists’ drive to war ». Selon l’Organisation de Solidarité Trans, « la manifestation se tenait dans le cadre de PASAI, un sommet anti-impérialiste et panafricain pour protester contre la rencontre néocoloniale entre Macron et Ruto ».

A l’Université de Nairobi, des membres de la Commission révolutionnaire des étudiants ont également interpellé. Ils ont manifesté contre le sommet Africa Forward. « Nous appelons tous les progressistes à se solidariser avec notre parti et à exiger leur libération immédiate », ont indiqué les organisateurs du Pan-Africanism Summit against Imperialism (PASAI) 2026.

La France tente-t-elle de se repositionner dans les pays africains non francophones ?

En difficulté dans le Sahel, avec des départs forcés de ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la France balise d’autres terrains. Récemment, elle a été appelée à retirer ses forces du Tchad et du Sénégal. C’est dire que Paris perd de plus en plus du terrain en Afrique francophone. Un sondage réalisé en amont du sommet Africa Forward a révélé que la France a une bonne image dans neuf pays africains. Selon les statistiques, cette impression d’une image positive a été beaucoup plus exprimée dans des pays africains non-francophones.

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Paris essaie d’étendre ses partenariats hors des pays africains francophones. Pour le ministre kenyan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, « le fait que ce sommet se déroule dans un pays africain non francophone envoie un signal clair ». « Nos engagements ne doivent pas être dictés par les langes officielles », a-t-il ajouté au micro de la BBC.