« C’est un manque de respect », Emmanuel Macron s’offusque contre l’indiscipline à Africa Forward

Au sommet Africa Forward, Emmanuel Macron s’agace du bruit dans la salle lors de la séquence « Africa Forward : Future Makers ». Alors que la séquence se déroulait, le président français est monté sur le podium pour réclamer le silence. Il a dénoncé un « manque de respect » et appelé les participants à garder le silence afin de faciliter la présentation en cours.

Africa Forward : Emmanuel Macron explose et réprimande le public pour bavardage

Le président Emmanuel Macron a dû rétablir l’ordre lors de la séquence portant sur le thème « Africa Forward : Future Makers« . Dérangé par les chuchotements dans la salle, comme dans une classe d’école, le président français s’est attribué le rôle de responsable de classe. « Je vais rétablir l’ordre », a-t-il indiqué lorsqu’il s’est levé pour prendre le micro.

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« Je suis désolé. Mais il est impossible de parler de culture avec des gens comme ça, super inspirés, qui viennent ici et font un discours avec un tel bruit. Il s’agit d’un total manque de respect », a-t-il déclaré sous les applaudissements des participants. Il a fermement recommandé aux participants de sortir de la salle s’ils souhaitaient mener d’autres discussions bilatérales entre eux. Mais s’ils doivent rester dans la salle, il est important de garder le silence pour accorder une attention particulière aux intervenants. « Si vous voulez rester ici, nous écoutons les gens et nous jouons le même jeu », a-t-il lancé.

L’intervention d’Emmanuel Macron a été capturée et publiée sur les réseaux sociaux. La vidéo est devenue virale et suscite des commentaires. Pour certains internautes, le président français n’aurait pas intervenu personnellement. Ils estiment que c’est un rôle qui revient à la modératrice. « C’est à elle de rétablir l’ordre et de réclamer le silence dans la salle. Emmanuel Macron n’avait pas à se mettre en spectacle », commente un internaute.

Emmanuel Macron conditionne sa prise de parole

Alors qu’il devrait également prendre la parole pendant la présentation, le président français a refusé de faire son intervention si le silence n’est pas total dans la salle. « Le silence fait généralement taire le bruit. Mais en vérité, s’il y a des tas de gens qui ont des discussions à avoir, ce que je respecte profondément, je ne vois pas pourquoi ils viennent les tenir au milieu de notre réunion », a-t-il dit.

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Coorganisé par le Kenya et la France, le sommet Africa Forward va réunir pendant deux jours les chefs d’État et de gouvernement de plusieurs dizaines de pays africains. Les réflexions porteront sur diverses thématiques afin de trouver des pistes de solutions aux problématiques communes à la France et aux pays africains.