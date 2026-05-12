Une étude réalisée par IPSOS en prélude du sommet Africa Forward révèle « une image de la France globalement positive dans neuf pays africains ». Les résultats du sondage indiquent que cette « image positive » de la France est portée par les jeunes générations en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Nigeria, en Angola, à Madagascar, en Afrique du Sud, au Maroc, en République démocratique du Congo (RDC) et au Kenya.

France-Afrique : une image positive et une proximité culturelle dans neuf pays africains

Selon le rapport consulté par AFRIQUE SUR 7, 74 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage Ipsos BVA « déclarent avoir une bonne image de la France ». Au niveau des plus jeunes, ce chiffre a atteint 78 %. Selon eux, 62 % des personnes sondées pensent que la France contribue au développement économique. 67 % estiment que la France contribue aux opportunités d’emploi et de la formation professionnelle et 64 % des personnes interrogées relèvent la touche de la France par rapport aux nouvelles technologies. « Près d’un jeune interrogé sur deux considère par ailleurs que la France contribue à améliorer les conditions de vie sur le continent », souligne le rapport.

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« Personnellement avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image de la France ? ». 9 466 répondants ont donné leurs avis sur cette question. Dans le détail des statistiques, on constate que l’image de la France est « meilleure dans les pays non-francophones que dans les pays francophones ». Le taux (93 %) le plus élevé a été enregistré au Kenya, qui a coorganisé le sommet Africa Forward avec la France. L’Afrique du Sud (87), l’Angola (87) et le Nigeria (90) affichent également de forts taux.

Ces pays africains où la France conserve une bonne image (étude) 1

Une proximité culturelle affirmée

Les personnes sondées ont été également questionnées sur leur proximité culturelle avec la France. « Diriez-vous que vous vous sentez culturellement proche ou non de la France ? » À cette question, 55 % des personnes interrogées déclarent se sentir culturellement proches de la France. Sur cette question, le Kenya, pays anglophone, affiche encore le taux le plus élevé de 65 %.

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Cette proximité repose notamment sur la langue, les liens humains, les parcours étudiants et professionnels ainsi que les références culturelles partagées. Ces pays africains où la France conserve une bonne image (étude) 2

77 % des personnes interrogées estiment que la France est influente à l’échelle mondiale. « Les plus jeunes sont particulièrement nombreux à souligner cette influence. » Par ailleurs, de manière générale, le rapport indique que « 46% des personnes sondées estiment qu’il y a eu une évolution des partenariats entre la France et les pays africains depuis dix ans ». Mais des attentes ont été exprimées. « 87% demandent à la France d’augmenter ses investissements visibles et de travailler davantage avec la jeunesse africaine. »