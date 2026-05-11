Africa Forward : qui sont les dirigeants présents ?

Le sommet Africa Forward lancé ce lundi 11 mai 2026 est un rendez-vous important pour la consolidation de la coopération Afrique-France. Du 11 au 12 mai, des chefs d’État, des Premiers ministres, des vice-présidents, des responsables d’organisation et des entrepreneurs se réuniront pour échanger sur les défis et opportunités du continent africain. Le sommet réunit une trentaine de chefs d’État africains et internationaux, plusieurs chefs de gouvernements et vice-présidents, ainsi que des responsables d’organisations.

Une présence exceptionnelle de chefs d’État au sommet Africa Forward

Parmi les chefs d’État attendus au sommet Africa Forward 2026 figurent plusieurs dirigeants africains et internationaux. Le Kenya, pays hôte, est représenté par son président William Samoei Ruto, tandis que la France (pays coorganisateur) est représentée par Emmanuel Macron. Le Botswana participe aux échanges avec son président Duma Gideon Boko, les Comores avec Azali Assoumani, et la Côte d’Ivoire avec Alassane Ouattara. Djibouti sera représenté par Ismaïl Omar Guelleh, l’Égypte par Abdel Fattah al-Sissi et le Gabon par Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Ghana sera présent avec John Dramani Mahama, et la Guinée avec le général Mamadi Doumbouya, président de la République.

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Sa Majesté Letsie III, roi du Lesotho, ainsi que Joseph Nyuma Boakai, président du Libéria, sont annoncés au sommet Africa Forward. Madagascar est représenté par le président de la Réfondation Michael Randrianirina, alors que le Malawi signe sa présence avec Arthur Peter Mutharika. Maurice participera avec Dahrambeer Gokhool, la Mauritanie avec Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le Mozambique avec Daniel Francisco Chapo. La délégation du Nigéria est conduite par le président Bola Ahmed Tinubu, tandis que celle de la République centrafricaine est conduite par Faustin-Archange Touadéra.

Sur la liste des dirigeants africains participants, on retrouve également Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo (RDC), Paul Kagame du Rwanda, Carlos Manuel Vila Nova du Sao Tomé-et-Principe et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Et ce n’est pas tout. La Sierra Leone participera avec Julius Maada Bio, la Somalie avec Hassan Sheikh Mohamud et le Tchad avec le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le Togo sera représenté par Jean Lucien Savi de Tové, président de la République. La Zambie et l’Éthiopie sont respectivement représentées par Hakainde Hichilema et Abiy Ahmed.

Chefs du gouvernement et vice-présidents attendus au sommet Africa Forward

Des chefs de gouvernements et des vice-présidents sont annoncés. Certains pays ont choisi de se faire représenter par ces personnalités en lieu et place des présidents. La délégation tunisienne est conduite par Sarra Zaafrani Zenzri, cheffe du gouvernement. L’Eswatini a envoyé son Premier ministre Russell Mmiso Dlamini. Aziz Akhannouch représente le Maroc, tandis que Mwigulu Lameck Nchemba conduit la délégation tanzanienne.

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En ce qui concerne la participation des vice-présidents, la liste indique Prosper Bazombanza pour le Burundi, Teodoro Nguema Obiang pour la Guinée équatoriale, Sébastien Pillay pour les Seychelles et Jean-Jacques Bouya pour la République du Congo.

Par ailleurs, Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’Union africaine, et António Guterres, secrétaire général des Nations unies, sont également de la partie.

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Alassane Ouattara multiplie les rencontres diplomatiques à Africa Forward

Le sommet Africa Forward constitue un cadre diplomatique où les participants peuvent nouer et renforcer des liens. En marge des activités officiellement prévues dans le cadre du sommet, des échanges bilatéraux parallèles sont permis. Le président ivoirien Alassane Ouattara profite d’ailleurs bien de cette opportunité. Du dimanche 10 à ce lundi 11 mai, il a échangé avec plusieurs présidents. Au cours de ces échanges, le renforcement des liens de coopération entre la Côte d’Ivoire et les différents pays a été abordé.