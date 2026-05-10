Alassane Ouattara à Nairobi avec un agenda diplomatique chargé

Le président ivoirien Alassane Ouattara fait partie des hautes personnalités attendues au sommet Africa Forward à Nairobi au Kenya. En marge de ce sommet, le président de la République de Côte d’Ivoire va dérouler une offensive diplomatique avec une série de rencontres bilatérales prévues dans son agenda avec quatre de ses homologues africains ce dimanche 10 mai 2026.

Un marathon diplomatique pour Alassane Ouattara au Kenya

Le chef de l’État ivoirien s’est d’abord entretenu avec William Ruto, président de la République du Kenya. Les discussions ont certainement porté sur la coopération sécuritaire et les échanges économiques. Ces échanges interviennent dans un contexte où Nairobi joue un rôle central dans la stabilité régionale et l’intégration de l’Afrique de l’Est. Le président Alassane Ouattara a indiqué que les échanges ont porté sur les « attentes » des deux pays, sur la mobilisation des ressources pour le développement et les perspectives de développement des commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Kenya.

Les relations d’amitié entre la Côte d’Ivoire et le Kenya sont excellentes.



Ce dimanche à Nairobi, en marge du Sommet Africa Forward, je me suis entretenu avec mon frère, le Président William Ruto, sur les enjeux de cette rencontre, les attentes de nos pays respectifs et la… pic.twitter.com/da7LxbyEnS — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) May 10, 2026

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Il a ensuite rencontré Duma Gideon Boko, président de la République du Botswana. Les opportunités offertes par le secteur minier et la nécessité de diversifier les relations commerciales entre les deux pays sont probablement les sujets abordés au cours des échanges. L’objectif est de renforcer les liens économiques entre les deux pays face aux défis mondiaux. Le président Alassane Ouattara a échangé par la suite avec Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon.

Enfin, il s’est entretenu avec Joseph Nyuma Boakai, président de la République du Liberia. Selon des indiscrétions, les échanges ont porté sur la stabilité régionale et les projets d’intégration économique. Cette rencontre s’inscrit dans la même logique que les précédentes : renforcer la présence de la Côte d’Ivoire sur la scène diplomatique et consolider ses actions en faveur de l’intégration africaine.

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Africa Forward : Alassane Ouattara participe à un forum stratégique France-Afrique

La principale raison de la présence du président Alassane Ouattara est le sommet Africa Forward prévu pour les 11 et 12 mai 2026. Ce forum est placé sous le thème : « Partenariat entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance ». Les participants sont appelés à mener des réflexions sur l’architecture financière mondiale, le financement de la transition énergétique et la création d’emplois.

Le 11 mai va se tenir la première étape importante du sommet qui réunira les investisseurs, entrepreneurs et chefs d’entreprise de France et du continent africain. La journée du 12 mai sera consacrée à une rencontre de haut niveau entre les chefs d’État. Une trentaine de dirigeants sont attendus à cette phase du sommet.

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Près de 70 entreprises françaises sont attendues au sommet Africa Forward à Nairobi pour participer à plus de 850 rendez-vous prévus entre entreprises françaises, hommes d’affaires africains et structures étatiques.