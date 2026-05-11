FNER : La Côte d’Ivoire lance une massive offensive pour l’emploi

La 3e édition de la Foire Nationale d’Emploi et de Recrutement (FNER) 2026 affiche ses ambitions avec 83 000 opportunités d’emploi mobilisées, dont 33 000 insertions professionnelles, selon le site officiel du gouvernement de Côte d’Ivoire. Cet évènement est le principal levier d’emploi des jeunes de Côte d’Ivoire.

FNER 2026, un rendez-vous devenu stratégique pour l’emploi

Prévue du 18 au 21 mai 2026 au Palais de la Culture d’Abidjan-Treichville, la troisième édition de la Foire nationale d’Emploi et de Recrutement (FNER) s’annonce comme l’un des événements majeurs de l’année sur la question de l’insertion professionnelle. Placée sous le thème « Jeunesse, compétences et emploi : ensemble, bâtissons l’avenir de la Côte d’Ivoire », elle affiche déjà des chiffres particulièrement significatifs.

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Selon les organisateurs, 83 000 opportunités ont déjà été recensées, dont 33 829 offres d’insertion professionnelle et 50 000 stages d’immersion. Une dynamique qui montre l’ampleur de la mobilisation autour de l’emploi des jeunes, dans un contexte où la question reste l’une des priorités sociales les plus sensibles du pays.

Une approche plus large que le simple recrutement

Pour Jean Louis Kouadio, administrateur de l’Agence Emploi Jeunes, la FNER ne se limite pas à la mise en relation entre recruteurs et candidats. L’objectif est aussi de créer un véritable espace d’échange entre entreprises, institutions de formation, partenaires techniques, acteurs du financement et jeunes porteurs de projets.

Cette édition introduit d’ailleurs un nouveau volet scientifique et institutionnel. Des panels de haut niveau réuniront des membres du gouvernement, des experts et des représentants du secteur privé autour de secteurs stratégiques comme l’agriculture, le BTP, le numérique, l’intelligence artificielle créative, les mines, le pétrole ou encore les énergies renouvelables.

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Huit masterclass pratiques viendront compléter ce dispositif avec des thématiques directement liées aux réalités du terrain : rédaction de CV, préparation aux entretiens, formalisation d’entreprise, leadership professionnel ou encore accès au financement.

Une logique de transformation durable

Ce qui distingue cette édition 2026, c’est cette volonté de structurer durablement l’accès à l’emploi. Il ne s’agit plus seulement d’offrir des postes, mais de préparer les jeunes à mieux comprendre les exigences du marché du travail et à construire des parcours professionnels plus solides.

Le prolongement de la FNER en région, prévu du 1er au 3 juin, confirme aussi cette volonté d’élargir l’impact au-delà d’Abidjan. Cela permet d’éviter que les opportunités restent concentrées uniquement dans la capitale économique et donne davantage de visibilité aux talents présents à l’intérieur du pays.