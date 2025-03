En Afrique, de nombreux pays ont pour objectif de stimuler le commerce afin de soutenir le développement économique du continent. À cet effet, GHIB (Ghana International Bank Plc), une institution financière africaine de premier plan basée au Royaume-Uni, en collaboration avec British International Investment (BII), une institution britannique de financement du développement, ont scellé un partenariat de 50 millions de dollars, soit 31,6 milliards FCFA.

Afrique : une facilité de 50 millions USD pour booster l’accès aux crédits commerciaux

L’économie de l’Afrique repose largement sur les transactions commerciales effectuées par les PME. Cependant, ces dernières sont confrontées à un manque de financement pour le développement de leurs activités, ce qui freine la croissance économique du continent. Afin de remédier à cette situation, une facilité de financement de 50 millions USD a été mise en place entre la BII et GHIB.

Ce financement vise à résoudre les problèmes rencontrés par les PME dans des régions où l’accès au crédit est limité, en raison de la perception d’un risque élevé et de volumes commerciaux relativement faibles. Par ailleurs, cette facilité couvrira plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Centre, notamment la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, le Bénin, la République démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie. Ce partenariat contribue ainsi au développement du commerce et à la croissance économique du continent à travers les régions et pays concernés.

Les avantages du partenariat avec BII pour le continent africain

Ce partenariat stratégique entre ces institutions financières sera bénéfique pour les entreprises en termes de fonds et de conseils sur les opportunités d’importation. Structuré sous forme de participation aux risques, cet accord permettra à GHIB d’aider les entreprises locales en leur offrant des solutions de financement du commerce. Ces réformes faciliteront l’importation de produits et d’équipements essentiels, offrant ainsi des opportunités économiques aux entrepreneurs et garantissant la disponibilité de biens essentiels pour les consommateurs africains à des prix abordables, favorisant ainsi une économie en croissance.

D’après le directeur pays du Ghana chez BII, le commerce est un moteur essentiel pour une économie émergente en Afrique.

« Le commerce reste un moteur clé pour la croissance des économies africaines, particulièrement dans les marchés frontaliers tels que la Sierra Leone, le Libéria et la Gambie. »

De son côté, Dean Adansi, directeur général de GHIB, souligne que cet investissement sera rentable, avec un impact significatif sur la croissance du PIB. « Nos recherches montrent que chaque dollar investi dans le financement du commerce peut générer jusqu’à 1,3 dollar de croissance du PIB sur ces marchés. »

Ce partenariat marque ainsi une avancée significative pour le développement du commerce en Afrique, en facilitant l’accès au financement pour les PME et en renforçant les échanges économiques sur le continent.