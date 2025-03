L’indice « FM Resilience Index 2025 », publié par l’assureur mutualiste américain FM, offre un éclairage précieux sur la capacité des économies africaines à résister aux chocs et aux perturbations. Ce classement, qui évalue 130 pays et territoires à travers le monde, prend en compte une multitude de facteurs, allant de la stabilité macroéconomique à la vulnérabilité aux risques naturels. Découvrons le top 07 des pays en Afrique de l’Ouest ayant une économie plus résiliente en 2025

Afrique de l’Ouest : voici 7 économies qui se distinguent par leur résilience

Ce classement reflète la résilience relative des économies ouest-africaines les unes par rapport aux autres en 2025 . Les facteurs clés de cette résilience sont la diversification économique, la stabilité politique, les investissements dans les infrastructures et la bonne gouvernance. Voici le le top 07 des pays d’Afrique de l’Ouest ayant une économie plus résiliente en 2025 :

Ghana (1er ) Côte d’Ivoire ( 2ème ) Bénin (3ème ) Sénégal (4ème ) Nigeria (5ème ) Guinée (6ème ) Mali (7ème )

Ce classement est un outil précieux pour les entreprises qui envisagent de s’implanter ou de faire des affaires en Afrique de l’Ouest. Il permet d’identifier les pays les plus stables et les moins exposés aux risques.

L’Afrique de l’Ouest présente un potentiel économique important, et 07 pays de la région font preuve d’une résilience remarquable en 2025 . Toutefois, il est important de noter que des défis persistent, tels que la pauvreté, l’insécurité et le changement climatique.