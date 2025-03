L’Afrique a effectué une importation agricole de 7 milliards USD, soit 4195 milliards FCFA, à l’issue de l’année 2024. Cette importation connaît une progression parfaite par rapport à celle de l’année 2023. Cette dernière a en effet connu une hausse significative de 19 % en glissement annuel. Par ailleurs, cette hausse commerciale souligne le renforcement du lien qui existe entre le continent et la Russie.

Afrique, hausse des importations de céréales en Russie

Le changement climatique a un impact négatif sur le rendement de la production agricole en Afrique. Un phénomène qui amène la plupart des pays du continent à effectuer une importation agricole significative en provenance de la Russie. Ainsi, en glissement annuel, les importations agricoles du continent ont augmenté de 19 % en 2024, soit 7 milliards USD (environ 4195 milliards), par rapport à celles de 2023. Parmi les importations agricoles effectuées par l’Afrique en Russie, on note l’importation de 50 % du blé.

Ce taux représente une importation de 21,2 millions de tonnes de blé par l’Afrique pour la saison 2023/2024, soit 38 % des exportations totales de la Russie.

Les trois pays africains dépendants des importations agricoles de la Russie.

L’Égypte, l’Algérie et la Libye sont les pays africains les plus dépendants des importations agricoles en provenance de la Russie. En effet, l’importation agricole de l’Égypte a augmenté de 21 %. Un taux qui maintient le pays en première place parmi les plus gros clients de la Russie.

En dehors du blé, l’Égypte a également importé des huiles végétales, des légumineuses, des graines oléagineuses et des produits dérivés. Ensuite, on trouve l’Algérie et la Libye, qui occupent également une place parmi les acheteurs de la Russie. Leurs importations s’inscrivent dans un contexte de renouvellement des liens commerciaux avec Moscou.

Soulignons que les importations agricoles de l’Afrique (blé, orge et maïs) représentent 87 %, selon les statistiques du centre Agroexport. En dehors des produits agricoles, les produits comme les huiles et graisses, la viande, les produits laitiers et les fruits de mer ont également connu une hausse d’importations en Afrique.