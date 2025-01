En Afrique du Sud, un terrible accident de la route s’est produit lundi soir sur l’autoroute N3, près du col de Van Reenen, dans la province du KwaZulu-Natal. Le bilan est lourd : 18 personnes, dont 13 adultes et cinq enfants, ont perdu la vie. Un bébé a été grièvement blessé.

KwaZulu-Natal endeuillé : 18 victimes dans un accident tragique en Afrique du Sud

Selon Simon Zwane, porte-parole de la Société de gestion du trafic routier (RTMC), trois véhicules sont impliqués dans cette collision meurtrière en Afrique du Sud. Il s’agit d’un camion, un minibus-taxi et un véhicule léger. Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été déterminées et font l’objet d’une enquête approfondie menée par la RTMC et la police.

Ce drame a plongé toute la région dans le deuil. Les autorités locales ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et ont appelé à la prudence sur les routes.

Les accidents de la route sont un véritable fléau en Afrique du Sud. Chaque année, des milliers de personnes perdent la vie sur les routes du pays. Les principales causes de ces accidents sont le plus souvent les excès de vitesse, la conduite en état d’ivresse, l’état défectueux des véhicules et le non-respect du code de la route.