La Côte d’Ivoire forme sa relève mathématique. Quinze jeunes élèves, sélectionnés pour leurs brillantes performances au concours national de mathématiques, participent actuellement à un stage intensif de préparation aux Olympiades internationales. Cet événement, organisé au Centre des Métiers de l’Électricité à Bingerville, vise à doter ces futurs champions des outils nécessaires pour représenter dignement leur pays.

La Côte d’Ivoire se prépare pour les Olympiades internationales



Un tremplin vers l’excellence. Durant six jours, ces jeunes prodiges bénéficieront d’une formation pointue en stratégies de résolution de problèmes complexes. Ce stage, désormais une tradition, est le fruit d’un partenariat entre la Société Mathématique de Côte d’Ivoire et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) Afrique. Le professeur Saliou Touré, président de la SMCI, souligne l’importance de cette initiative : « Notre objectif est de former non seulement des mathématiciens ivoiriens, mais aussi des ambassadeurs pour toute l’Afrique. »

Un enjeu stratégique pour le pays. La participation de la Côte d’Ivoire à ces compétitions internationales revêt une importance stratégique, selon Koné Brahima, responsable de la commission communication. « La Chine et les États-Unis dominent actuellement le classement mondial en mathématiques. Nous devons nous surpasser pour atteindre ce niveau d’excellence. Cela contribuera à accélérer notre processus d’émergence. »

Un événement qui suscite la fierté. Le choix du Centre des Métiers de l’Électricité pour accueillir cet événement n’est pas anodin. Pour Attié Louis Éboua, directeur du CME, « Les mathématiques, tout comme l’électricité, sont des piliers du progrès et des innovations dans le monde moderne. »

Les prochaines échéances. Les jeunes mathématiciens ivoiriens se préparent ainsi à relever de nouveaux défis. Ils représenteront leur pays aux Olympiades panafricaines au Congo-Brazzaville, puis au championnat international en Australie du 15 au 20 juillet 2025.

En somme, ce stage intensif est une étape cruciale dans la formation de ces jeunes talents. Il témoigne de la volonté de la Côte d’Ivoire de promouvoir l’excellence dans le domaine des mathématiques et de renforcer sa place sur la scène internationale.