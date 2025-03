L’Afrique du Sud a décidé d’injecter des fonds massifs dans son industrie automobile. Cette initiative vise à moderniser la production locale et à accélérer la transition vers les véhicules propres. Le pays souhaite ainsi se positionner comme un acteur clé du marché automobile mondial.

Un coup de pouce financier

L’Afrique du Sud, fidèle à sa feuille de route de 2023, investit 54,5 millions de dollars dans son industrie automobile. Le Trésor national souhaite dynamiser la production locale de véhicules. Cet investissement vise à moderniser l’industrie et à réduire la dépendance aux importations.

L’Afrique du Sud, avec plus de 500 000 unités produites par an, est un hub automobile majeur en Afrique. Les grandes marques comme Toyota, Ford et Volkswagen y sont présentes. Cependant, plus de 70 % de la production est exportée, surtout vers l’Europe. Le gouvernement veut donc renforcer la consommation intérieure et la production locale.

Cap sur l’énergie propre

L’investissement soutient le développement des technologies propres. Une partie des fonds ira à la production de batteries et de véhicules électriques. Cette initiative s’inscrit dans la politique environnementale du pays, qui veut électrifier son parc automobile d’ici 2035.

Le gouvernement a mis en place une déduction fiscale de 150 % pour les investissements dans les véhicules électriques et à hydrogène. Cette mesure vise à attirer les industriels et à accélérer la transition vers une mobilité durable.

Pari sur l’industrie et l’emploi

L’investissement soutient aussi l’assemblage de véhicules et la fabrication de pièces détachées. Le but est de renforcer l’industrie locale et de créer des emplois. Le secteur automobile représente déjà 5 % du PIB national et a généré 400 milliards de rands d’exportations en 2023.

L’augmentation de la production locale pourrait stimuler l’emploi et renforcer la chaîne de valeur industrielle. Le pays veut consolider sa place de leader en Afrique et relever les défis de la transition énergétique.

Un avenir stratégique en Afrique du Sud

Avec cet investissement, l’Afrique du Sud veut rester compétitive dans un secteur en mutation. L’évolution vers une production plus verte et locale pourrait améliorer son indépendance économique et attirer des investisseurs. En misant sur l’innovation, le pays veut devenir un pôle de la mobilité en Afrique et au-delà. Seul l’avenir dira si ces efforts transformeront l’industrie automobile sud-africaine.