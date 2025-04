L’Agence française de développement (AFD) a récemment annoncé un engagement financier significatif pour favoriser l’inclusion numérique sur le continent africain. Cette initiative vise à réduire l’exclusion bancaire qui touche encore près de la moitié des adultes africains. L’apport de trois millions d’euros supplémentaires au Fonds pour l’inclusion financière numérique en Afrique (ADFI) marque une étape importante dans cette direction.

Soutien accru à l’initiative panafricaine ADFI

L’AFD a décidé de renforcer son appui à l’ADFI, un fonds stratégique panafricain créé en 2019. La Banque africaine de développement (BAD), la Fondation Gates et le ministère des Finances du Luxembourg sont à l’origine de cette initiative. L’ADFI joue un rôle essentiel dans la transformation numérique du secteur financier africain. L’engagement total de l’AFD envers ce fonds dépasse désormais les cinq millions d’euros. Cette contribution réaffirme sa volonté de rendre les services financiers numériques accessibles à des populations souvent marginalisées.

L’objectif principal est de cibler les femmes, les jeunes, les petits exploitants agricoles et les entrepreneurs des zones rurales. Ces groupes sont fréquemment laissés de côté par le système financier traditionnel. L’investissement de l’AFD permettra de catalyser des actions concrètes à travers le continent.

L’ADFI s’appuie sur trois axes majeurs pour atteindre ses objectifs de transformation. Ces axes comprennent le développement d’infrastructures numériques robustes et accessibles. L’amélioration des politiques publiques et de la régulation du secteur financier est également une priorité. Enfin, l’innovation en matière de produits financiers adaptés aux besoins locaux est encouragée.

Ces efforts concertés visent à éliminer les obstacles systémiques qui limitent l’accès au crédit. Ils cherchent aussi à faciliter l’épargne et à garantir des paiements sécurisés pour tous. Une attention particulière est accordée aux questions de genre et au renforcement des capacités locales. Les femmes, qui sont souvent les premières victimes de l’exclusion bancaire, sont au cœur de cette stratégie.

Impact durable et croissance inclusive

Le numérique représente une opportunité unique d’intégrer les populations marginalisées dans l’économie. Les solutions proposées ne sont pas uniquement technologiques. Elles sont aussi des vecteurs d’autonomisation, de résilience et de transformation sociale profonde. En stimulant l’investissement et l’entrepreneuriat, surtout dans les zones vulnérables au changement climatique, l’initiative ambitionne de renforcer leur capacité d’adaptation.

En participant activement à l’ADFI, l’AFD s’inscrit dans une dynamique continentale en faveur d’une croissance inclusive, en ligne avec les Objectifs de développement durable. Plus qu’un simple transfert de fonds, cet engagement envoie un signal fort. Il soutient une Afrique où chaque citoyen a accès à des outils financiers modernes et adaptés. Cela ne dépend pas de leur lieu de résidence ou de leur statut socio-économique. L’AFD contribue ainsi activement à bâtir un avenir financier plus équitable pour tous.