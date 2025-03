L’édition 2025 de l’indice de liberté économique, publié par le think tank américain The Heritage Foundation, offre un panorama contrasté de la situation en Afrique. Si quelques pays d’Afrique se distinguent par leurs performances, la majorité du continent reste confrontée à des défis majeurs. Découvrons le top 10 de ces pays africains libre économiquement en 2025

Maurice, champion africain de la liberté économique en Afrique

Sans surprise, l’île Maurice conserve sa place de leader africain, se classant même au 15e rang mondial. Avec un score de 75 points, en hausse par rapport à l’année précédente, Maurice est le seul pays africain considéré comme «globalement libre». Cette performance s’explique notamment par un environnement des affaires favorable, une bonne gouvernance et une ouverture sur les marchés internationaux.

Voici le top 10 des pays africain libre économiquement en 2025

Derrière Maurice, on retrouve le Botswana, le Cap-Vert, les Seychelles, Sao Tomé-et-Principe et le Maroc, tous classés dans la catégorie des économies «modérément libres». Ces pays se distinguent par des efforts en matière de respect de l’État de droit, de contrôle des dépenses publiques et de facilitation du commerce.

La Tanzanie, la Namibie, le Bénin et la Côte d’Ivoire complètent ce top 10, mais figurent dans la catégorie des économies «pratiquement pas libres». Ces pays doivent encore surmonter des obstacles importants, tels que la corruption, la bureaucratie et les barrières commerciales.

L’indice révèle que la majorité des pays en Afrique sont encore loin d’atteindre un niveau de liberté économique satisfaisant. De nombreux pays sont confrontés à des problèmes de gouvernance, de corruption, d’instabilité politique et de faible diversification économique.

Pour améliorer leur classement, les pays en Afrique doivent mettre en œuvre des réformes structurelles visant à renforcer l’État de droit, à améliorer l’environnement des affaires, à lutter contre la corruption et à promouvoir l’ouverture des marchés.

L’indice de liberté économique de la Heritage Foundation constitue un outil précieux pour évaluer les progrès réalisés par les pays africains et identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires.

Voici la liste des 10 pays africains les plus économiquement libres en 2025, selon l’indice de la Heritage Foundation :