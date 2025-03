Le continent africain accélère sa transition énergétique, les chiffres du rapport « The Africa Solar Outlook 2025 » en témoignent. En 2024, l’Afrique a franchi un cap important avec l’ajout de 2,5 gigawatts-crête (GWc) de capacité solaire photovoltaïque. Le total des installations atteint désormais 19,2 GWc. Les pays en afrique progressent, mais l’écart avec le reste du monde se creuse.

Afrique : qui sont les leaders de l’énergie solaire en 2024

L’Afrique du Sud se positionne en tête du classement avec 1 235,3 MWc de nouvelles capacités installées. L’Égypte suit avec 707,61 MWc. La Zambie, le Nigéria et l’Angola complètent le top 5. Le Burkina Faso, le Ghana, le Zimbabwe, la Côte d’Ivoire et la Gambie figurent également dans le top 10. Le Togo, le Kenya, Maurice, la Tunisie, le Gabon, le Somaliland, Madagascar, le Maroc, la Sierra Leone et le Cap-Vert complètent le top 20.

L’Afrique du Sud et l’Égypte dominent le classement. Ces deux pays représentent 78 % des nouvelles capacités installées en 2024. La Zambie, le Nigéria, l’Angola et le Burkina Faso montrent aussi des avancées significatives. Des pays plus petits comme la Gambie, le Togo, Maurice et le Cap-Vert démontrent l’intérêt de toute l’Afrique. « Cette diversité géographique suggère que les avantages de l’énergie solaire sont reconnus à travers le continent ».

Voici le le top 20 des pays africains pour les nouvelles installations solaires en 2024

Pays Capacités installées (en megawatts-crête)

Rang



Afrique du Sud

1235,3

1er Égypte 707,61

2ème Zambie 74,78

3ème Nigéria

63,47

4ème Angola 53,8

5ème Burkina Faso

50,6

6ème Ghana

44,92

7ème Zimbabwe 41,85

8ème Côte d’Ivoire

37,84

9ème Gambie 23 10ème Togo 20,75 11ème Kenya 17,25

12ème Maurice 16,99

13ème Tunisie

14 14ème Gabon

11 15ème Somaliland 10

16ème Madagascar

9 17ème Maroc

6,71

18ème Sierra Leone

6,41

19ème Cap-Vert

6,04

20ème

Diversification des installations

Les centrales solaires à grande échelle représentent 72 % des nouvelles installations. Les projets commerciaux et industriels (C&I) représentent 25 %. Les mini-réseaux représentent 3 %. « Cette répartition reflète une approche équilibrée entre la centralisation et la décentralisation de la production d’énergie solaire ». Les centrales solaires à grande échelle alimentent les réseaux nationaux. Les projets C&I offrent aux entreprises une autonomie énergétique. Les mini-réseaux solaires électrifient les zones rurales.

Le rapport souligne des défis, notamment la modernisation des réseaux électriques et du stockage. L’objectif de 25 % d’électricité d’origine solaire en 2030 est réalisable. « Il laisse également entrevoir de meilleures perspectives pour une répartition géographique plus équilibrée du solaire en Afrique à l’avenir ».