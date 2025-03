Le chanteur nigérian Kizz Daniel, icône de l’Afrobeats et multiple lauréat de prix musicaux, s’apprête à marquer un tournant dans sa carrière avec la sortie très attendue de son cinquième album studio, « Uncle K », prévu pour le 24 mai 2025. Ce projet succède au succès de son EP « TZA » et à son hit « Marhaba ».

« Uncle K » : tout savoir sur le nouvel album explosif de Kizz Daniel et sa tournée 2025

Kizz Daniel entamera une tournée mondiale qui débutera le 24 Mai prochain à Baltimore, aux États-Unis. Il se produira ensuite au Smart Financial Center de Houston le 26 mai, avant d’enchaîner avec des concerts au Fox Theatre d’Atlanta et au Wiltern de Los Angeles en juin. La tournée s’étendra ensuite au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Europe et en Afrique, avec un show final explosif à Lagos.

Avec des concerts à guichets fermés à travers le monde, Kizz Daniel a déjà prouvé son impact sur la scène musicale mondiale. Sa tournée « Uncle K » promet donc d’être un grand événement musical incontournable en 2025, avec des performances énergiques et une setlist mêlant ses plus grands tubes à des morceaux inédits.

Depuis ses débuts en 2014 avec son single culte « Woju », Kizz Daniel s’est imposé comme une figure majeure de l’Afrobeats. Son premier album, « New Era », sacré Album de l’année aux Headies Awards en 2016, a posé les bases de son ascension fulgurante. Son deuxième album, « No Bad Songz » (2018), porté par le hit « Nesesari », a immédiatement pris la tête du classement mondial des albums iTunes dès sa sortie.

Un artiste incontournable de l’Afrobeats

Entre 2020 et 2024, Kizz Daniel a enchaîné les succès avec quatre projets acclamés par la critique : « King Of Love », « Barnabas », « Maverick » et « TZA », donnant naissance à des hits incontournables comme « Boys Are Bad », « Lie », « Rich Till I Die », « Showa », « Marhaba » et « Twe Twe ». Avec plus de 4 milliards de streams, deux singles en tête des charts Shazam, des millions de fans à travers le monde, et des tournées internationales à succès, Kizz Daniel continue de révolutionner la musique Afrobeats et d’asseoir son statut d’artiste de renommée mondiale.

Son magnétisme, ses paroles envoûtantes et ses mélodies irrésistibles font de lui l’un des artistes les plus polyvalents et influents de sa génération. De « Nesesari » à « Buga », en passant par « Cough (Odo) », chaque morceau qu’il signe devient un hymne intemporel.