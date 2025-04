Alpha Blondy, le roi du reggae africain est de retour avec Rise, son vingtième album studio. Un projet inspiré et inspirant de 11 titres, mêlant reggae roots, sonorités modernes et collaborations audacieuses.

« Rise » : Alpha Blondy célèbre l’Afrique, l’amour et la paix avec son 20ᵉ album

L’album aborde des thèmes chers à l’artiste : élévation du continent africain, éveil des consciences, amour, pardon, lutte contre l’injustice, le tout guidé par un fil conducteur : la positivité. Conscient des maux du monde, Alpha Blondy se revendique intégriste de l’optimisme. Il le chante dans Ayé taga (« Allez-vous-en avec vos problèmes »), fustigeant les bad minds, ou encore dans le langoureux Djigui (« L’Espoir »), adressant à son fils un message de foi et de sérénité. D’ailleurs, son petit garçon, surnommé Prince Bleu, est présent sur plusieurs morceaux : il introduit le puissant Révolte-toi Africa et participe à l’excellent Ayoka, un hymne festif dédié à la CAN 2023, aux côtés de Didier Drogba, Roseline Layo, Didi B et Soum Bill.

Autre collaboration phare : Koffi Olomidé partage la vibe lumineuse d’Alpha sur Je ne suis pas fâché, un titre empreint de sagesse, incluant une célèbre citation de Socrate dans Je ne sais rien.

L’album brille aussi par des titres plus personnels, comme Le cri du silence, un hommage bouleversant à la mère d’Alpha Blondy, écrit par son épouse Aelyssa. Autre surprise : une reprise de N’importe quoi de Florent Pagny, dédiée à son ami Fulgence Kassy, qui lui avait offert le 45 tours dans les années 80, à une époque charnière de sa vie.

Rise est une œuvre forte, sincère et musicale, qui confirme une fois de plus Alpha Blondy comme l’une des voix les plus puissantes du reggae mondial.