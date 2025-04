Amadou Bagayoko, guitariste et chanteur de renommée internationale, membre du duo malien Amadou et Mariam, est décédé à Bamako le vendredi 4 avril 2025. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde de la musique, tant en Afrique qu’à l’échelle mondiale. Son héritage musical, riche et diversifié, continue de résonner dans les cœurs de ses nombreux admirateurs.

Hommages émus d’artistes du monde entier

L’annonce de son décès a suscité une vague d’émotion et de réactions parmi les artistes et personnalités du monde entier. Fally Ipupa, star congolaise, a exprimé sa tristesse sur X avec un simple mais poignant « repose en paix Maestro ». Au Sénégal, Youssou N’Dour a salué son amitié et son talent, tandis que Sidiki Diabaté a souligné la perte immense pour la musique malienne et africaine, qualifiant Amadou Bagayoko d’« icône de la musique malienne ».

Mory Touré, animateur culturel à Bamako, a évoqué l’humilité et la discrétion de l’artiste, le décrivant comme une « anti-star ». Il a ajouté avec émotion que « la perte d’Amadou est une symphonie inachevée. Amadou est parti trop tôt ». Ces témoignages reflètent l’impact profond qu’a eu Amadou Bagayoko sur ses pairs et sur le paysage musical africain.

Amadou Bagayoko : un parcours musical exceptionnel

Avant de connaître la renommée internationale avec Mariam Doumbia, Amadou Bagayoko a fait ses débuts au sein des Ambassadeurs du Motel, aux côtés de Cheick Tidiane Seck. Ce dernier se souvient d’un homme « curieux de tout », capable de passer de Led Zeppelin à la musique traditionnelle malienne, façonnant ainsi un style unique et novateur. Cette ouverture musicale a permis au duo Amadou et Mariam de créer un son unique, mélangeant les influences traditionnelles maliennes avec des sonorités rock et blues, qui a conquis un public mondial.

La collaboration avec Manu Chao sur l’album « Dimanche à Bamako » a marqué un tournant dans leur carrière, leur offrant une visibilité internationale et leur permettant de toucher un public encore plus large. Manu Chao a d’ailleurs exprimé sa profonde tristesse sur Instagram avec un simple message : « Amadou ! On sera toujours ensemble… ». Ce message témoigne de la forte amitié et du lien musical qui unissait les deux artistes.

Amadou Bagayoko laisse derrière lui un héritage musical immense, marqué par son talent, sa créativité et son engagement. Son œuvre continuera d’inspirer les générations futures et de faire rayonner la musique africaine à travers le monde.

Un Héritage Musical Inestimable

L’influence d’Amadou Bagayoko sur la musique africaine et mondiale est indéniable. Son talent de guitariste, sa voix chaleureuse et son sens de la mélodie ont permis au duo Amadou et Mariam de créer un son unique et reconnaissable entre mille. Leur musique, qui mélange les influences traditionnelles maliennes avec des sonorités modernes, a séduit un public international et a contribué à faire connaître la richesse et la diversité de la musique africaine.

Lire aussi : Mali : hommage à Souleymane Cissé, pionnier du cinéma africain



Au-delà de sa musique, Amadou Bagayoko était un homme engagé et respecté. Son humilité, sa gentillesse et sa générosité ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. Il était un modèle pour les jeunes musiciens africains, leur montrant qu’il est possible de réussir et de rayonner à l’international tout en restant fidèle à ses racines.

La disparition d’Amadou Bagayoko est une perte immense pour le monde de la musique. Son héritage musical, son talent et son humanité continueront d’inspirer et de toucher les cœurs de millions de personnes à travers le monde.