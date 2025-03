En Angola, le gouvernement compte investir une somme de 3 milliards de dollars pour le développement social de la population. Ainsi, pour réunir ces fonds, le pays a élaboré un plan validé par le Fonds monétaire international. Ce plan consiste en la suppression des subventions du diesel, entraînant une hausse significative de 50 % du prix au litre.

Angola, la santé et l’éducation priment sur la baisse du prix du diesel

L’Angola, avec l’aide du Fonds monétaire international, a orienté les fonds publics vers la croissance sociale, notamment la santé et l’éducation. Ainsi, le gouvernement compte accroître le budget social et instaurer une stabilité économique, actuellement en pleine reprise. À cet effet, avec le soutien du FMI, le pays a mis un terme aux subventions du diesel. Un plan qui permettra à l’Angola de générer une somme de 3 milliards de dollars, soit à peu près le budget combiné des programmes sanitaires et éducatifs du pays.

Par ailleurs, cette suppression de subvention dans le secteur énergétique pèse sur les dépenses de la population, notamment le transport. Ainsi, avec cette nouvelle mesure, le litre de diesel a grimpé de 50 %, atteignant 300 kwanzas (soit 0,33 dollar), contre 200 kwanzas il y a quelques semaines. En outre, cela suscite des réactions du côté des syndicats du transport, qui annoncent des perturbations au niveau de la grille tarifaire du transport (hausse des prix). La population angolaise fera face à l’augmentation des prix du transport et des produits industriels.

Cependant, cette suppression de subvention aura des conséquences sur l’économie du pays dans plusieurs domaines. L’augmentation du prix de l’essence et du diesel contribuera à la hausse des dépenses des industries, entraînant une augmentation du coût des produits. Cette inflation réduira le pouvoir d’achat des individus à faible revenu. Dans le secteur du transport, les travailleurs, étudiants et commerçants devront augmenter leurs frais de déplacement, ce qui aura un impact négatif sur leurs revenus.