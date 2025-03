Ariel Sheney, figure emblématique du coupé-décalé, a été acquitté il y a quelques jours après quatre ans de turbulences. Une période marquée par des difficultés financières, une image écornée et la maladie de sa femme atteinte d’un cancer. L’artiste se confie sur cette période difficile.

Ariel Sheney acquitté après quatre ans d’épreuves : son grand retour annoncé

Profondément touché par cette épreuve, Ariel Sheney n’a pas caché son émotion au micro de la presse locale après avoir été acquitté : « Je suis très heureux, soulagé d’avoir été relaxé. C’est un immense soulagement, surtout quand on sait par quoi tout a commencé et combien j’ai souffert dans cette affaire. Je ne peux que remercier Dieu. »

Depuis le début de cette période difficile, l’artiste a dû faire face à de nombreux obstacles, notamment l’absence de ressources financières et une image fortement impactée : « Ces quatre années ont été très dures pour moi, sans aucune ressource financière et avec une image ternie. Ça a été un combat, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes proches. Une épreuve aussi pénible qu’épuisante. »

Un retour attendu par ses fans

Malgré les difficultés, Ariel Sheney a pu compter sur un soutien indéfectible de ses fans, à qui il adresse un message de gratitude : « À mes fans, je dis un grand MERCI pour leur soutien pendant cette période compliquée, que ce soit à travers la musique, des messages ou des vidéos. Mais je sais que ce qu’ils attendent surtout, c’est mon grand retour et de la bonne musique. Et c’est exactement ce que je vais leur offrir. On reprend là où on s’était arrêtés et l’avenir nous dira la suite. »

Il est donc temps de renouer.