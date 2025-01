Arsenal a entamé l’année 2025 en force en s’imposant 3-1 face à Brentford. Les Gunners, auteurs d’une seconde période fulgurante, consolident leur place de dauphin et mettent la pression sur le leader, Liverpool. Une victoire qui ravit les supporters d’Arsenal et qui relance la course au titre.

Arsenal : une démonstration de force

Les Gunners ont livré une prestation convaincante face aux Bees, démontrant une fois de plus leur solidité et leur efficacité. Après avoir été surpris en début de match par l’ouverture du score de Brentford, les joueurs d’Arsenal ont su réagir et renverser la situation. Les buts de Gabriel Jesus, Mikel Merino et Gabriel Martinelli ont été les clés de cette victoire.

Cette victoire permet à Arsenal de reprendre la deuxième place du classement et de se rapprocher un peu plus de Liverpool. Les Londoniens sont désormais à six points du leader et comptent bien poursuivre sur cette lancée.

Les supporters de ces derniers peuvent se réjouir de cette victoire. Les Gunners ont montré un visage séduisant et ont confirmé leur statut de prétendant au titre.

De son côté, Brentford peut nourrir quelques regrets. Les Bees ont ouvert le score mais n’ont pas réussi à conserver leur avantage. Les Londoniens ont été dominés en seconde période et n’ont pas réussi à trouver les ressources nécessaires pour revenir au score.