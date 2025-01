La BDEAC (Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale) a alloué une somme de 125 milliards FCFA aux pays de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale). Ce fonds est destiné au développement de projets dans les secteurs de l’agro-industrie, du tourisme et des finances.

Azobé 2027 : un projet de développement de la BDEAC

Lors de sa session ordinaire, la BDEAC a approuvé une enveloppe de 125 milliards FCFA pour les pays de la CEMAC. Ce financement s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Azobé 2023-2027 de la BDEAC. Les projets concernés visent à renforcer l’intégration régionale au sein de la communauté CEMAC en se concentrant sur l’agro-industrie, le tourisme et les finances.

Dans le cadre de l’exécution du plan Azobé, l’institution a également validé un programme d’émission de Titres de Créances Négociables (TCN) sur le marché régional des capitaux pour un montant de 200 milliards FCFA sur une période de deux ans (2025-2027). Toutefois, pour l’année 2024, la BDEAC espérait mobiliser un fonds de 100 milliards FCFA, mais n’a pu obtenir que la moitié, soit 50 milliards FCFA.

Ce déficit s’explique par l’incapacité des banques à lever des fonds auprès des États, en raison des nouvelles lois régissant les emprunts sur le marché régional. Cette situation a particulièrement impacté le Gabon, qui, lors de sa dernière demande de prêt, n’a obtenu que 48 millions FCFA, bien en deçà des 200 milliards FCFA escomptés.

Conclusion

Ces financements et initiatives s’inscrivent dans une volonté de soutenir le développement économique et l’intégration régionale au sein des pays de la CEMAC, malgré les défis posés par les nouvelles réglementations et les limites du marché financier régional.