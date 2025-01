Les travaux de modernisation de l’ autoroute Abidjan-Yamoussoukro entrent dans une nouvelle phase. Après avoir amélioré un premier tronçon, les autorités ivoiriennes ont annoncé le lancement de la deuxième étape de ce projet d’envergure. Cette fois-ci, c’est plus de 100 kilomètres de route qui seront réhabilités, promettant ainsi d’améliorer considérablement les conditions de circulation pour les milliers d’usagers qui empruntent quotidiennement cet itinéraire.

Autoroute Abidjan-Yamoussoukro : 104 km supplémentaires à réhabiliter

Le ministère ivoirien de l’Équipement et de l’Entretien routier a confirmé le démarrage de la phase 2 des travaux de réhabilitation de l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Cette nouvelle étape, d’une durée de sept mois, portera sur un linéaire de 104 kilomètres supplémentaires, allant du point kilométrique 41 au point kilométrique 145.

« Le ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier informe l’ensemble des usagers de la route du démarrage de la phase 2 des travaux de réhabilitation de l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro », peut-on lire dans le communiqué officiel. Cette annonce fait suite à la réussite de la première phase qui a permis de réhabiliter 52 kilomètres de route entre Gesco et le PK41.

Cette autoroute étant l’un des axes les plus fréquentés du pays, reliant la capitale économique à la capitale politique, sa modernisation est un enjeu majeur pour le développement économique et social de la Côte d’Ivoire. Les travaux en cours visent à améliorer la sécurité routière, à réduire les temps de parcours et à faciliter les échanges entre les différentes régions du pays.

Afin de garantir le bon déroulement des travaux, le ministère invite tous les usagers de la route à la plus grande prudence et au strict respect de la signalisation mise en place. « Pour une meilleure réalisation des travaux, le ministère invite au respect de la signalisation et des mesures de sécurité mises en place », 1 précise le communiqué.