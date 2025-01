La Douane du Mali a enregistré des recettes de 866,46 milliards FCFA l’année dernière (2024). Ce chiffre dépasse les recettes de 2023, qui s’élevaient à 758,49 milliards FCFA, pour une prévision de 721,29 milliards FCFA.

Une croissance significative des recettes de la Douane du Mali

Le Mali a connu une croissance notable des recettes vers la fin de l’année 2024. Cette augmentation des recettes a été rendue possible grâce au dynamisme des douaniers maliens. Ces derniers ont dépassé leur objectif global, fixé à 795 milliards FCFA, pour atteindre un chiffre de 866,46 milliards FCFA, soit une augmentation de 71,4 milliards FCFA, avec un taux de réalisation de 108,99%.

Ce résultat significatif illustre la performance de la Douane du Mali dans le recouvrement des recettes. En comparaison avec 2023, où les recettes étaient de 758,49 milliards FCFA pour une prévision de 721,29 milliards FCFA, une avance de 37,20 milliards FCFA avait été enregistrée avec un taux de réalisation de 105%. Cette efficacité accrue résulte des efforts des douaniers mais aussi de la mise en œuvre rigoureuse des mesures prises par la Direction des Douanes.

Les facteurs clés de la hausse des recettes de la Douane du Mali

Plusieurs secteurs ont contribué à cette augmentation des recettes. Les produits pétroliers ont joué un rôle important, générant 260,2 milliards FCFA, dépassant l’objectif fixé de 240 milliards FCFA, soit une augmentation de 20,2 milliards FCFA (+108,4%). Par ailleurs, les marchandises solides ont également apporté une contribution significative, avec des recettes de 606,1 milliards FCFA, surpassant la prévision de 555 milliards FCFA, et affichant un excédent de 51,1 milliards FCFA. Selon la Direction Générale des Douanes du Mali, ces résultats sont le fruit d’une combinaison de facteurs. Il s’agit de l’amélioration des outils de collecte des ressources budgétaires; la lutte renforcée contre la fraude ;la mise en œuvre de 35 réformes visant à améliorer la transparence et l’efficacité des opérations de recouvrement.

Vers une union douanière au sein de l’AES

La Douane du Mali envisage de jouer un rôle clé au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L’objectif est de concrétiser la libre circulation des marchandises et d’harmoniser les procédures douanières entre ces trois pays. Cela permettrait d’instaurer une véritable union douanière, facilitant les échanges commerciaux et favorisant l’intégration économique régionale.