Suite au chaos du 25 décembre dernier, Fally Ipupa a annoncé dans la foulée un nouveau concert à Abidjan. C’est dans le but de répondre aux attentes des fans qui n’ont pas pu assister à sa précédente prestation.

Fally Ipupa connu pour son intégrité et sa rigueur, a décidé d’organiser un second concert en Côte d’Ivoire, après les incidents survenus lors de son show au Parc des Expositions le 25 décembre dernier. Déjà, la date de ce nouveau concert a été dévoilé. La nouvelle performance se tiendra au Pullman d’Abidjan le 4 janvier 2025. Fally Ipupa a promis que ce concert serait différent. Il a confié : « Je jouerai les chansons à la demande. Ce sera un moment intime. » Cette prestation personnalisée marque une rupture avec ses habitudes scéniques, et l’artiste entend offrir une expérience exceptionnelle à ses fans ivoiriens.

Retour sur le concert du 25 décembre

Lors de son concert géant au Parc des Expositions, plus de 30 000 personnes se sont déplacées pour admirer Fally Ipupa. Cependant, la capacité de la salle s’est révélée insuffisante pour accueillir toute la foule. Pire encore, certains fans sans billet ont réussi à pénétrer dans l’enceinte, empêchant les détenteurs de tickets de profiter du spectacle. Face à cette situation, Fally Ipupa a décidé de corriger le tir avec un nouvel événement. Des mesures seront prises pour garantir une organisation optimale et éviter tout désagrément.