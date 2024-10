Le sommet des BRICS+ s’est ouvert ce mardi 22 octobre 2024 à Kazan, en Russie. Les représentants des pays membres ont été chaleureusement accueillis par le président Vladimir Poutine, qui s’affiche fièrement aux côtés de ses alliés. Ensemble, ils nourrissent l’ambition commune de défier l’Occident sur le terrain de l’influence géopolitique et économique.

Le sommet des BRICS+ s’ouvre en Russie : un nouveau chapitre pour l’alliance

Les pays membres des BRICS+ se réunissent en Russie pour aborder plusieurs questions concernant le développement et l’avenir de leur organisation. Ce sommet se distingue par l’arrivée de nouveaux membres influents sur la scène internationale : l’Éthiopie, l’Égypte, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Leur adhésion marque une expansion du bloc et renforce son poids économique et politique.

Les discussions de ce sommet portent sur le thème : « Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité globale équitable ». Le bloc des BRICS+, désormais élargi, cherche à redéfinir les règles du jeu dans un monde multipolaire où l’influence occidentale, historiquement dominante, est de plus en plus confrontée à des résistances.

L’élargissement du groupe avec des nations comme l’Arabie saoudite et l’Iran, grandes puissances énergétiques, ouvre la voie à de nouvelles dynamiques dans le domaine de l’approvisionnement en pétrole et gaz. Cela pourrait permettre au bloc de renforcer son indépendance énergétique et d’augmenter son influence dans les négociations sur le marché.

Le sommet de Kazan pourrait bien marquer une étape importante dans la montée en puissance de cette coalition émergente, qui aspire à jouer un rôle central dans la restructuration de l’ordre mondial. Vladimir Poutine et ses alliés des BRICS+ avancent leurs pions pour réduire l’influence de l’Occident et des Etats-Unis.